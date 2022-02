Meinungsumfragen sind Momentaufnahmen. Und in diesem Moment zeigt sich, wie unzufrieden viele Leute schon jetzt mit der neuen Bundesregierung sind.

Unter dem Hashtag #WoIstScholz mahnen Internetnutzer mehr öffentliche Sichtbarkeit des Bundeskanzlers an.

Nach nicht einmal 100 Tagen im Amt kann man sagen: SPD, Grüne und FDP haben einen ziemlichen Fehlstart hingelegt. Nun ist das politische Geschäft zwar medial so schnelllebig wie der Profifußball, aber Fehler lassen sich nicht in so kurzer Zeit korrigieren.