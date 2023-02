Wohlstand geschmälert

Mehr Geld in der Tasche, für das man sich aber weniger kaufen kann: Der Einbruch bei den Reallöhnen in Deutschland zeigt überdeutlich, wohin die massive Inflation der vergangenen Monate geführt hat. Lohnforderungen von 15 Prozent, wie sie die Gewerkschaft Verdi bei der Post erhebt, erscheinen da auf den ersten Blick erklärlich. Doch Vorsicht: Lohnsteigerungen solchen Ausmaßes würden die Inflation nur weiter anheizen.

Die bittere Erkenntnis also lautet: Ja, die Corona-Krise und die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine haben den Wohlstand in Deutschland geschmälert. Nicht einmal die größte Volkswirtschaft in Europa ist stark genug, um solche Krisen einfach so wegzustecken. Für viele bedeutet das, dass es ihnen finanziell tatsächlich schlechter geht. Nicht alles kann aufgefangen werden.