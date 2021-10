Zum Erfolg verdammt

Ist Geben seliger als Nehmen? Das ist eine Schlüsselfrage für die SPD. Noch freut sich die Kanzlerpartei in spe zu Recht über ihren Wahlsieg, doch täte sie gut daran, sich alsbald ihrer neuen Rolle bewusst zu werden. Schon in den Sondierungsgesprächen an diesem Wochenende dürften die Sozialdemokraten einen Eindruck davon bekommen, wie selbstbewusst Grüne und FDP sind.

Von Ulrich Windolph