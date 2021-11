Zurück in die Zukunft?

Zwei Mal schon wollte der Sauerländer in den vergangenen drei Jahren CDU-Chef werden, beide Male hat er verloren. Doch der Glaube an seine Wunderkräfte ist in Teilen der Partei weiter ungebrochen – vor allem an der Basis, die nun das vorentscheidende Wort hat. Und bleibt es bei dieser Konkurrenz – Noch-Kanzleramtsminister Helge Braun und Außenpolitiker Norbert Röttgen – ist Merz tatsächlich der haushohe Favorit für die Nachfolge des auf ganzer Linie gescheiterten Armin Laschet.

