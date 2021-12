Schluss, aus, vorbei! Wenn Olaf Scholz an diesem Mittwoch im Bundestag mit den Stimmen der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP zum neuen Regierungschef gewählt ist und die Amtsgeschäfte im Kanzleramt übergeben sind, fällt für die Politikerin Angela Merkel der Vorhang. Endgültig. Sie wollte es so.

Aus der der mächtigsten Frau der Republik wird dann von einer Sekunde zur anderen eine ganz normale Bürgerin: Angela Merkel in einer neuen Rolle – einer Rolle, wie sie sich viele andere ganz normale Bürgerinnen und Bürger in diesem Land gar nicht vorstellen können. Alle die, die 20 Jahre und jünger sind, haben nie einen anderen Kanzler bewusst erlebt. Vier Bundestagswahlen hintereinander hat sie gewonnen, mehr als 16 lange Jahre hat sie regiert. Mensch, Merkel – was für eine Leistung!