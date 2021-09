Mut zur Ehrlichkeit

Mit ein bisschen Abstand sieht man die Dinge ja oft klarer. So scheint es auch der CDU/CSU zu gehen. Eine Nacht und ein paar Stunden Schlaf nach dem historischen Wahldebakel war jedenfalls von dem vollmundigen Anspruch, in jedem Fall eine Jamaika-Koalition anführen zu wollen, nicht mehr ganz so viel zu hören.

Von Ulrich Windolph