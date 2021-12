Bielefeld/Paderbo... Auch das zweite Weihnachtsfest in der Corona-Pandemie wird kein Fest wie alle Jahre wieder. NRW hat am 4. Dezember eine Corona- Schutzverordnung in Kraft gesetzt, wonach in Teilen des öffentlichen Lebens die 2G-Regel gilt, die nicht immunisierte Menschen ausschließt.