Weiter Unwettergefahr in Deutschland – In OWL bisher vor allem Delbrück, Enger und Bünde betroffen - mit Video

Wolkenbruchartige Regenfälle

Offenbach/Enger/B... Die Gewittergefahr ist noch nicht gebannt. «Die feuchte, schwüle und gewittrige Luftmasse hält uns auch in den nächsten Tagen weiter in Atem», berichtete der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach.