Beckenbodentraining gegen Blasenschwäche

Leider erleben Betroffene oft ein Gefühl der Unsicherheit mit ihrem Körper – Blasenschwäche ist noch immer eine Art Tabuthema. Dabei ist die Behandlung in den meisten Fällen aussichtsreich und erfordert oft nicht einmal die Einnahme von Medikamenten.

Stattdessen kann ein regelmäßig ausgeführtes Beckenbodentraining Blasenschwäche lindern oder sogar ganz beheben. Optimalerweise werden die Beckenbodenübungen dann um Blasentraining, eine Veränderung der Trinkgewohnheiten sowie – falls notwendig – eine Gewichtsabnahme ergänzt.

Ursachen für einen schwachen Beckenboden

Der Beckenboden ist eine Art Muskelplatte, die die Bauchorgane nach unten hin abschließt und stabilisiert. Er unterstützt alle Beckenorgane in ihrer Funktion. Dazu gehören Gebärmutter, Vagina, Prostata, Rektum, Blase und Harnröhre. Ist der Beckenboden also geschwächt, kann es zu Einschränkungen in der Funktionsfähigkeit all dieser Organe kommen – unter anderem zu Inkontinenz. Auch unspezifische Schmerzen in der Hüfte und im unteren Rücken sowie eine fehlende Empfindsamkeit oder Orgasmusschwierigkeiten beim Sex können auf Probleme des Beckenbodens hindeuten.

Die Ursachen für einen schwachen Beckenboden sind vielfältig. Frauen sind häufiger davon betroffen, da die Muskeln des Beckenbodens durch Schwangerschaft und Geburt stark strapaziert werden. So erlebt jede zweite Frau nach der Geburt zumindest zeitweise Inkontinenz-Symptome. Aber auch durch den Eintritt in die Wechseljahre wird der Beckenboden nachlässiger. Dadurch, dass die Eierstöcke ihre Funktion einstellen und der Östrogengehalt im Blut absinkt, verlieren zusätzlich auch Bindegewebe und Schließmuskel an Spannkraft und Elastizität.

Wie jeder andere Muskel im Körper ist der Beckenboden außerdem natürlichen Alterungsprozessen unterworfen. So kann die Muskulatur auch ohne einen zunächst ersichtlichen Grund mit der Zeit nachlassen. Doch keine Sorge – der Beckenboden ist trainierbar wie jeder andere Muskel auch.

Wie beginnt man mit dem Training?

Eine besondere Schwierigkeit beim Beckenbodentraining ist, dass diese Muskulatur von außen weder sichtbar noch spürbar ist. Sie aktiv anzuspannen, muss oft erst gelernt werden. Viele Menschen, die sich noch nie mit ihrem Beckenboden auseinandergesetzt haben, haben in dieser Körperregion zudem äußerst wenig Gefühl. Oft ist es daher anfangs hilfreich, das Beckenbodentraining von ausgebildeten Physiotherapeuten zu lernen. Aber auch an Volkshochschulen, bei Hebammen oder in Sportvereinen findet man bisweilen Kurse.

Bevor man damit beginnt, konkrete Übungen für den Beckenboden auszuführen, ist es wichtig, zu lernen, diesen überhaupt bewusst anzusteuern. Dies kann man tun, indem man beim Urinieren immer wieder bewusst den Harnstrahl anhält. Die Muskeln, die dafür zuständig sind, sind der Beckenboden.

Mit der Zeit wird es immer leichter, diese Muskeln zu aktivieren, ohne dass man gerade auf der Toilette sitzt. So kann man auch diskret in der Mittagspause üben, während man auf den Bus wartet oder wenn man gerade die Spülmaschine ausräumt. Um spürbare Erfolge zu erzielen, ist es wichtig, regelmäßig zu trainieren – idealerweise übt man drei- bis fünfmal pro Woche für je ein paar Minuten. Dann sollte man auch innerhalb von drei Monaten eine Verbesserung der Blasenschwäche bemerken. Ist dies nicht der Fall, ist spätestens dann eine Kontrolle beim Arzt sinnvoll – möglicherweise stecken andere gesundheitliche Probleme hinter der Inkontinenz.