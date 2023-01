Biovolen Moossalbe Test & Vergleich (2023)

Was ist Moossalbe?

Natürlichkeit hat für viele Frauen beim Älterwerden eine immer größer werdende Bedeutung. Trotzdem werden Falten nach wie vor mit einer geringeren Attraktivität in Verbindung gebracht - besonders bei vergleichsweise jungen Frauen, die eigentlich noch gar nicht so stark ausgeprägte Falten haben sollten. Um dem entgegenzuwirken, geht der Weg immer früher zum Schönheits-Doc: Hyaluronsäure und Botox sind ebenso beliebt wie Microneedling oder andere kosmetische Maßnahmen. Auch die beliebte Anti-Falten-Creme soll die Zeichen der Zeit rückgängig machen und für faltenfreie Haut sorgen. Das Problem dabei: Die meisten Anti-Aging-Cremes bekämpfen lediglich das Symptom und nicht die Ursache.

Es ist ein Irrglaube, dass in erster Linie die Genetik und das biologische Alter für die Entstehung von Falten verantwortlich sind. Stattdessen sind besonders äußere Einflüsse an der vorzeitigen Hautalterung und der Faltentiefe schuld. Die Haut ist tagtäglich den verschiedensten Einwirkungen wie Kälte, Hitze, Sonne oder Wind ausgesetzt. Die Widerstandsfähigkeit geht mit dem Alter zunehmend verloren und die schädigenden Einflüsse haben dadurch freies Spiel. Ein Resultat davon sind Falten.

Anstatt die entstandenen Falten nur vorübergehend zu glätten, verfolgt die Biovolen Aktiv Moossalbe einen anderen Ansatz. Ihr Ziel ist es, mit einem besonderen Wirkstoff aus Aktiv-Moos, die Widerstandsfähigkeit der Haut zu verbessern. Schädigende Einflüsse können der Haut so weniger anhaben und die Faltenbildung wird hinausgezögert. Ergänzend machen weitere glättende, pflegende und feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe die Biovolen Moosalbe zu einer ganzheitlichen Anti-Aging-Creme für Tag und Nacht.

Moossalbe im Stiftung Warentest Urteil

Als gemeinnützige Verbraucherorganisation hat es sich die Stiftung Warentest zur Aufgabe gemacht, Produkte und Dienstleistungen zu testen, vergleichen und zu bewerten. Auch im Bereich der Kosmetik bzw. Hautpflege gibt es zahlreiche Testberichte und Bewertungen. Im Test liegt der Fokus neben der Wirkung besonders auch auf der Qualität der Inhaltsstoffe, der Unbedenklichkeit und dem gesamten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Erfahrungen in Online-Apotheken, Magazinen und Zeitungsartikeln sprechen für sich: Die Biovolen Moossalbe zählt mittlerweile zu den beliebtesten Anti-Aging-Produkten im Bereich der Kosmetik. Während Erfahrungsberichte und Bewertungen von anderen Anwender*innen ein guter Anhaltspunkt sind, legen viele zusätzlich Wert auf ein Testurteil von offiziellen Institutionen wie Stiftung Warentest. Kann die Biovolen Moossalbe auch hier überzeugen?

Schon vor einigen Jahren hat das Testinstitut verschiedene Antifaltencremes untersucht. Dabei wurden 9 Cremes von je 30 Frauen getestet - mit enttäuschenden Resultaten. Im direkten Vergleich konnte keine Gesichtscreme eine sichtbare Verringerung der Faltentiefe bewirken. In manchen Fällen hat die Ausprägung der Falten sogar noch zugenommen.

Einen aktuellen Test zu neuen Cremes und Wirkstoffen gibt es derzeit nicht. Daher gibt es zum jetzigen Zeitpunkt auch kein offizielles Testurteil der Stiftung Warentest zu Mooscremes bzw. der Biovolen Aktiv Moossalbe.

Moossalbe Test: Andere offizielle Testurteile

Die Stiftung Warentest ist längst nicht die einzige Organisation, die Produkte testet oder zertifiziert. Zwar gibt es für die Biovolen Moossalbe bislang noch kein Stiftung Warentest Urteil, jedoch finden sich andere offizielle Bewertungen von Institutionen und Zertifizierungsstellen.

Moossalbe: TÜV-Zertifikat

Der TÜV Saarland hat kürzlich den Hersteller der Biovolen Aktiv Moossalbe, die Evertz Pharma GmbH, im Hinblick auf die Kundenzufriedenheit überprüft und ausgezeichnet. Zu den Kategorien der Befragung zählten unter anderem die Produktqualität und die Zufriedenheit mit dem Kundenservice des Unternehmens. Der TÜV Saarland vergab die Gesamtnote 1,6. Die Bestnote wurde in der Kategorie „Produktqualität“ vergeben. Diese umfasst auch die Bewertungen der Biovolen Aktiv Moossalbe.

Moossalbe: Anwendungsstudie

Neben Bewertungen und Erfahrungen geben insbesondere Anwendungsstudien Auskunft über die Qualität und Verträglichkeit eines Produkts. Im Rahmen einer klinischen Studie wurde die Hautverträglichkeit des Wirkstoffs aus Aktiv-Moos geprüft. Keine der Testpersonen zeigte allergische Reaktionen oder ungewöhnliche Hautreaktionen. Dementsprechend wurde die dermatologische Verträglichkeit mit „sehr gut“ bewertet.

Moossalbe: Hinweise der Verbraucherzentrale

Verbraucherzentralen haben die Aufgabe, die Verbraucher zu informieren, zu beraten und zu unterstützen. Sowohl online als auch vor Ort findet man zahlreiche Informationen wie Warnungen und Beschwerden zu Produkten und Dienstleistungen. So wird beispielsweise auch vor Nahrungsergänzungsmitteln, Medikamenten oder bestimmten Kosmetikprodukten gewarnt. Warnungen zur Biovolen Moossalbe oder zum Hersteller Evertz Pharma GmbH findet man nicht.

Moossalbe Vergleich 2023: Moossalbe mit Aktiv-Moos überzeugt

Als neuartige Anti-Aging-Creme auf pflanzlicher Basis hat die Biovolen Moossalbe den Markt im Sturm erobert. Aufgrund der steigenden Beliebtheit gibt es immer mehr ähnliche Cremes mit Moos. Die meisten der Anti-Aging-Produkte findet man nur in Online-Shops und auf Plattformen wie Amazon. In einzelnen Fällen wird man bei den Duplikaten auch in Versandapotheken fündig. Natürlich stellt sich an dieser Stelle die Frage, welche Moossalbe die beste ist.

Hierzu findet man im Internet mehrere Vergleiche von unterschiedlichen Seiten. Eine Auswahl an Moossalben wird bezüglich der Wirkung, Inhaltsstoffe und Bewertung miteinander verglichen. Die Testergebnisse sind eindeutig: Im direkten Vergleich ist die Biovolen Aktiv Moossalbe der Preis-Leistungs-Sieger.

Die Biovolen Moossalbe überzeugt mit hochwertigen Inhaltsstoffen in Bio-Qualität. Zusätzlich punktet der besondere Wirkstoff aus Aktiv-Moos im Vorher-Nachher-Vergleich, mit dem sich die Moossalbe von Biovolen von der Konkurrenz abheben kann. Die Salbe wird in Deutschland unter kontrollierten Bedingungen produziert. Zusätzlich bietet der Hersteller der Biovolen Moossalbe eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie, sodass man die Aktiv Moossalbe ausgiebig zu Hause testen kann.

Moossalbe Test- und Erfahrungsberichte mit Vorher-Nachher-Vergleich

Wie schon erwähnt, spielen neben offiziellen Testurteilen vor allem die Weiterempfehlung anderer Anwenderinnen bei der Kaufentscheidung eine entscheidende Rolle. Besonders im Bereich der Produkte gegen Falten ist die Auswahl groß und nicht alle Produkte scheinen die Erwartungen zu erfüllen. Echte und ehrliche Bewertungen sind daher von großer Bedeutung.



Im Internet wird man auf der Suche nach Moossalbe Erfahrungen rasch fündig. Neue Bewertungen findet man beispielsweise im Online-Shop des Herstellers, bei Google oder in den Versandapotheken. Wer sich für einen ausführlichen Test mit Vorher-Nachher-Vergleich interessiert, kann hierzu Erfahrungen in Online-Zeitschriften, Blogartikeln und Foren nachlesen.

Laut Hersteller sind über 96 Prozent der Kund*innen mit der Aktiv Moossalbe zufrieden. Dieses Bild spiegelt sich auch in den positiven Bewertungen wieder. Hervorgehoben wird neben dem verbesserten, geglätteten Hautbild vor allem auch der angenehme Geruch und das Hautgefühl. Wird die Aktiv Moossalbe regelmäßig als Tages- und Nachtcreme in die Hautpflege-Routine integriert, können Falten reduziert und vorgebeugt werden. Sollte man mit der Wirkung nicht zufrieden sein, kann man die 30 Tage Geld-zurück-Garantie in Anspruch nehmen und bekommt den Kaufpreis erstattet.

Für wen ist Moossalbe geeignet?

Die ersten Falten entdecken die meisten Menschen schon im jungen Alter von 25. Das ist nicht ungewöhnlich, aber ein eindeutiges Zeichen für eine vorzeitige Hautalterung. UV-Strahlung, eine ungesunde Ernährung, Stress und Nikotin fördern den Abbau von Kollagen und Elastin in der Haut schon in jungen Jahren und lassen sie schneller faltig werden.

Die Biovolen Moossalbe ist die ideale Hautpflege für alle, die schon in jungen Jahren ihre Haut vor dem Altern schützen und der Faltenbildung vorbeugen möchten. Das Moos-Extrakt unterstützt die Regeneration der Haut und macht sie widerstandsfähiger. Dadurch kann die Faltenbildung verlangsamt werden. Und auch für reife Haut ist die Aktiv Moossalbe dank ihrer Eigenschaften sehr gut geeignet. Feine Fältchen können aufgepolstert werden und die Hautbarriere wird gestärkt. So wird dem Erschlaffen und Austrocknen vorgebeugt.

Welche Inhaltsstoffe enthält Moossalbe?

Die Biovolen Moossalbe überzeugt mit sorgfältig ausgewählten Inhaltsstoffen, die überwiegend aus natürlichen Quellen stammen. Hauptbestandteil der Salbe sind hautpflegende Öle in Bio-Qualität. Diese sorgen nicht nur dafür, dass das Moos-Extrakt besser in die Haut transportiert werden kann, sondern bilden auch einen natürlichen Schutz vor dem Feuchtigkeitsverlust. Nicht zuletzt sind sie reich an Antioxidantien, die bei der Vorbeugung von Fältchen unterstützen. Dieser Effekt wird von zugesetztem Vitamin E zusätzlich gefördert, während Aloe Vera und Hyaluronsäure für die Extraportion Feuchtigkeit und ein angenehmes, leichtes Hautgefühl sorgen.

Folgende Inhaltsstoffe sind in der Moossalbe enthalten:

Aqua, Glycine Soja Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Glycerin, Rhus Verniciflua Peel Cera, Glyceryl Stearate, Persea Gratissima Oil, Cetearyl Alcohol, Silica, Isomalt, Undecane, Diglycerin, Argania Spinosa Kernel Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Sodium Cetearyl Sulfate, Tridecane, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Sodium Hyaluronate, Phytol (aus physcomitrella patens moss culture extract), Phytic Acid, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Xanthan Gum, Parfum, Citral, Benzyl Salicylate, Geraniol, Linalool, Citronellol, Limonene, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, CI 77288.

Auf kritische Inhaltsstoffe wie Silikone, Parabene und Mineralöl wird bewusst verzichtet. Die Formulierung der Biovolen Moossalbe ist vegan.

Wie wird die Moossalbe richtig angewendet?

Die Biovolen Aktiv Moossalbe kann sowohl Tages- als auch Nachtpflege angewendet werden. Die besten Ergebnisse erzielt man durch eine tägliche Anwendung.

Bevor die Aktiv Moossalbe aufgetragen wird, muss die Gesichtshaut von Schmutz, Talg und Kosmetikrückständen befreit werden. Anschließend wird die Salbe großzügig im ganzen Gesicht und bei Bedarf auch auf dem Hals und im Dekolleté verteilt und sanft einmassiert.

Die Moossalbe kann auch mit anderen Pflegeprodukten kombiniert werden wie z.B. einem Hyaluronserum oder Vitamin C-Serum. Tagsüber ist ein zusätzlicher Sonnenschutz empfehlenswert, um die Haut vor der UV-Strahlung zu schützen.

Moossalbe 30 Tage risikofrei testen

Wer die Aktiv-Moossalbe günstig kaufen möchte, sollte direkt beim Hersteller bestellen. Neben attraktiven Rabatten von bis zu 30 Prozent gibt es nur dort die Zufriedenheitsgarantie, um die Moossalbe bis zu 30 Tage risikolos zu testen. Der Versand innerhalb Deutschlands ist kostenfrei.

Moossalbe in der Apotheke

Die original Biovolen Aktiv Moossalbe ist in allen Apotheken in Deutschland (PZN 16135179) erhältlich. Sollte sie in der Filiale nicht vorrätig sein, kann sie unter der PZN auch in die Apotheke bestellt werden. Vor dem Kauf in der Apotheke lohnt sich aber der Preisvergleich: Apotheken können ihre Preise für rezeptfreie Produkte selbst bestimmen. Das hat zur Folge, dass die Moossalbe vor Ort teurer ist als in beispielsweise Online-Apotheken. Die Preise bewegen sich hier zwischen 80 und 100 Euro.

Moossalbe bei dm und Rossmann

Auf der Suche nach Anti-Falten-Cremes wird man bei Rossmann und dm schnell fündig. Hier gibt es zahlreiche Tages- und Nachtcremes mit Anti-Aging-Effekt. Die Biovolen Aktiv Moossalbe ist allerdings noch nicht Bestandteil des Sortiments von dm, Müller und Rossmann. Seit einiger Zeit wird die Salbe mit Moos-Extrakt dafür aber im Douglas Online-Shop angeboten. Es bleibt also abzuwarten, ob die Moossalbe auch noch in die Drogerien einzieht.

Fazit: Moossalbe Stiftung Warentest

Die Biovolen Aktiv Moossalbe kann mehrere offizielle Testurteile vorweisen, wenn auch keines von der Stiftung Warentest. In mehreren Moossalbe-Tests wurde die Biovolen Moossalbe als Vergleichssieger mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis ausgezeichnet. Und auch im Hautverträglichkeitstest überzeugt die Hautpflege mit einem sehr guten Testergebnis und gut verträglichen Inhaltsstoffen. Dank der 30-tägigen Geld-zurück-Garantie ist ein unverbindlicher Test der Anti-Aging-Salbe möglich.