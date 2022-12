Elithair - weltweit größte Klinik für DHI Haartransplantation

Seit 2022 empfängt die größte Haarklinik weltweit Patienten auf über 18.000 Quadratmetern und 13 Etagen in Istanbul. Der Anbieter hat sich zum Marktführer in Europa entwickelt und sorgt täglich dafür, dass alle Patienten nicht nur ein perfektes Ergebnis erhalten, sondern auch luxuriösen Komfort während ihres Aufenthalts genießen.

Die Vorteile der DHI Haartransplantation im Überblick

Foto: Elithair

Das DHI Verfahren - kurz für „Direct Hair Implantation'', ist die aktuell modernste Methode der Verpflanzung von Eigenhaar. Wie der Bezeichnung zu entnehmen ist, wird das im Spenderbereich entnommene Haar ohne separate Kanalöffnung direkt in die Kopfhaut implantiert. Hierfür wird ein spezielles Instrument benutzt: der sogenannte “CHOI-Stift“.

Durch die Implantation ohne zwischenzeitliche Kanalöffnung ist es möglich, die Wuchsrichtung und den Winkel der Haare perfekt zu bestimmen. Somit können Sie sich nach einer DHI Haartransplantation auf dichten Haarwuchs freuen.

Bei Elithair arbeitet das größte DHI-Team der Welt, was wiederum bedeutet, dass Sie sich in erfahrene Hände begeben und sich sicher sein können, dass Sie ausschließlich von Spezialisten auf diesem Gebiet behandelt werden.

Sie werden mit den modernsten Instrumenten behandelt und haben die Gewissheit, dass Ihre Eigenhaarverpflanzung, dank der innovativen “Sleep-Deep Methode", komplett schmerzfrei abläuft. Dabei profitieren Sie von einem passenden Haaransatz und dem Vorteil, dass jedes einzelne Haar in seiner natürlichen Wuchsrichtung transplantiert wird. Die DHI Haartransplantation begeistert die Patienten weltweit, weil die erzielten Ergebnisse für sich sprechen.

Warum die größte Haarklinik weltweit eine gute Wahl ist

Foto: Elithair

Bei Elithair werden Sie von international ausgebildeten Spezialisten behandelt. Für jeden einzelnen Schritt des minimalinvasiven Eingriffs steht ein spezialisiertes Team bereit. Wenn Sie eine völlig schmerzfreie Behandlung wünschen, ist die Sleep-Deep Methode eine optimale Entscheidung. Bei diesem Verfahren befinden Sie sich 15 Minuten lang in der Tiefschlafphase, während die lokale Anästhesie ohne Schmerzen verabreicht wird. Doch das ist nur ein Vorteil, den Ihnen die größte Haarklinik weltweit bietet.

Mit dem VIP-Shuttle Service werden Sie in Istanbul am Flughafen abgeholt und zur Klinik gefahren. Auch bei der Abreise bringt Sie Ihr persönlicher Fahrer zurück zum Flughafen. Die postoperativen Pflegeprodukte für Ihre Eigenhaarverpflanzung sind im Gesamtpreis enthalten.

Am Folgetag des Eingriffs haben Sie in der Haarklinik einen Termin zur Nachsorge. Das bietet Ihnen den Vorteil, dass Sie vor der Heimreise aus der Türkei auf der sicheren Seite sind und wissen, dass Ihre OP erfolgreich war und dass alles in Ordnung ist. Sicherlich fragen Sie sich, wie Sie sich mit den Behandlungsteams für die DHI Haartransplantation verständigen sollen. Auch das stellt bei Elithair kein Problem dar, denn in der Klinik sind Dolmetscher in allen Sprachen vor Ort.

Volles Haar dank Direct Hair Implantation

Warum ist das DHI Verfahren so erfolgreich? Die Gründe sind wie folgt:

● Keine separate Kanalöffnung nötig

● Dadurch sind die perfekte Wuchsrichtung & Winkel der Haare bestimmbar

● Spezieller CHOI-Stift kommt zum Einsatz

● Modernste Methode für die Haarverpflanzung

● Größtes DHI-Team der Welt bei Elithair

● International ausgebildete Spezialisten

● Perfektes und natürliches Ergebnis

In der größten Haarklinik der Welt können Sie eine persönlich abgestimmte Vorbereitung, OP-Durchführung und Nachsorge erwarten. Vor allem am Haaransatz und in sensiblen Bereichen ist eine DHI Eigenhaarimplantation die beste Wahl.

Fazit: Die DHI Haartransplantation - das modernste und effektivste Verfahren bei Haarverpflanzungen

Bild: Vorher-nachher-dhi-haartransplantation-3700-grafts

Foto: Elithair

Dr.Balwi, führender Arzt bei Elithair, ist eine Koryphäe auf dem Gebiet der Haartransplantation. Viele moderne Techniken sowie die exklusiven Pflegepräparate gehen auf seinen Forschergeist zurück und wurden von ihm speziell für die Haartransplantation bei Elithair entwickelt.

Leiden Sie unter Haarschwund und suchen nach einer wirkungsvollen Behandlung für neuen Haarwuchs mit vollem Haar? Dann lohnt sich ein Ausflug in die weltweit größte Haarklinik nach Istanbul. Hier werden Sie von Experten behandelt und haben die Gewissheit, dass die Haarverpflanzung mit den neuesten Methoden und nach den aktuellen Erkenntnissen der Wissenschaft vorgenommen wird. Dazu kommt das All-inclusive-Paket, das Ihnen in der weltweit größten Haarklinik einen luxuriösen Aufenthalt gewährleistet.

Die DHI Haartransplantation bei Elithair buchen Sie im Komplettpaket - auf Wunsch mit einem luxuriösen „Elit-Hotel“ Zimmer, das sich direkt in der Klinik befindet. Auch Ihre mitreisenden Angehörigen werden sich wohlfühlen, da sie die Annehmlichkeiten in vollen Zügen genießen können. Elithair ist Ihr Ansprechpartner für die moderne Haartransplantation.