Gibt es heute eine Wertsteigerung bei Immobilien?

Obwohl sich die Preise für Häuser und Wohnungen erhöht haben, wir uns aktuell in einer Inflation befinden und die Zinsen steigen, ist die Nachfrage nach Immobilien als Kapitalanlage weiterhin hoch. Aber lohnt sich die Investition in Immobilien langfristig überhaupt noch?

Experten sagen: Ja! Zum einen bieten vermietete Immobilien als Sachwerte auch in Krisenzeiten nach wie vor Wertsicherheit und einen hohen Inflationsschutz. Zum anderen ist es auch jetzt noch möglich, Immobilien mit Wertsteigerungspotenzial zu kaufen.

Leitzinserhöhung im Juli 2022: Baukredite werden teurer

Der Bau oder Kauf eines Hauses wurde zuletzt durch die beiden Krisenjahre sehr beliebt, wodurch die Preise am Immobilienmarkt stark stiegen. Auch durch die historisch günstigen Zinsen für Baufinanzierungen war die Nachfrage nach Immobilien in Deutschland in den letzten Jahren sehr hoch.

Nun hat die Europäische Zentralbank (EZB), die die Preise im Euroraum stabil hält, im Juli 2022 allerdings den Leitzins von 0,0 auf 0,25 Prozent erhöht. Mit dieser schrittweisen Erhöhung verfolgt sie das Ziel, der Inflation, die im Mai 2022 in Deutschland bei fast 8 Prozent lag, Herr zu werden. Im September 2022 wird nach Aussage der EZB voraussichtlich die nächste Leitzinserhöhung erfolgen.

Der erhöhte Leitzins wirkt sich auch auf die Preise für Baukredite aus. Sie werden wieder teurer, weil die Zinsen auf geliehenes Geld steigen werden. Dies könnte dazu führen, dass sich viele Menschen den Bau oder Kauf eines Hauses künftig schlichtweg nicht mehr leisten können.

Bleiben Immobilien als Kapitalanlage dennoch aussichtsreich?

Bleibt die Immobilie als Kapitalanlage vor diesem Hintergrund dennoch eine aussichtsreiche Geldanlage? Dafür sprechen vor allem diese Aspekte:

Preisstabilität: Wie bereits erwähnt, reagiert die Europäische Zentralbank mit der Erhöhung der Leitzinsen auf die steigende Inflation, um die Preisstabilität in Europa zu garantieren. Langfristig will die EZB alles Mögliche unternehmen, damit die Inflationsrate ihren Zielwert von zwei Prozent wieder erreicht. Dieser Wert gilt tendenziell als erstrebenswert.

Preisstabilität in guten Lagen: In den Phasen, in denen die Bauzinsen steigen, sinkt die Nachfrage nach Immobilien. Somit können auch in guten Lagen die Preise für Immobilien stagnieren oder sogar leicht sinken. In der Regel bleiben aber die Immobilienpreise in guten Lagen stabil.

Zuwanderung: Klimatische Veränderungen sorgen dafür, dass einige Regionen auf der Erde künftig nicht mehr ertragreich sind oder gar unbewohnbar werden. Dementsprechend ist mit weiterer Zuwanderung zu rechnen, was die Nachfrage nach Wohnangebot in Deutschland zusätzlich ankurbeln könnte.

Hohe Wertsteigerung von Immobilien in den letzten Jahren

Ein weiterer Punkt ist die gute Wertentwicklung von Immobilien in den letzten Jahren, wie ein Blick auf die Wertsteigerung Immobilien Tabelle zeigt:

Während eine 30 Quadratmeter große Wohnung in Deutschland im Jahr 2017 beispielsweise noch einen Wert von 2.859 Euro hatte, lag der Wert im Jahr 2021 bereits bei 4.820 Euro. Die größten Wertsteigerungen gibt es in München. Hier waren Wohnungen dieser Größe im Jahr 2017 etwa 6.630 Euro wert. Im Jahr 2021 betrug ihr Wert 9.761 Euro.

Welche Faktoren beeinflussen die Wertentwicklung einer Immobilie?

Obwohl die Immobilienpreise sehr stark angestiegen sind, gibt es sowohl in München als auch in anderen Teilen Deutschlands für Kapitalanleger noch immer Potenzial für Immobilien als Geldanlage. Mehr denn je kommt es beim Immobilienkauf allerdings darauf an, Regionen und Städte auszuwählen, die ein gutes Entwicklungspotenzial haben.

Exakte Voraussagen lassen sich diesbezüglich nicht treffen. Es gibt aber verschiedene Informationen und Kennzahlen, die bei der Auswahl helfen. Wer sich auf bestimmte Standorte und Regionen konzentriert, die die Voraussetzungen für künftige Wertsteigerungen erfüllen, kann die Risiken hinsichtlich stagnierender oder fallender Preise deutlich minimieren.

Diese Faktoren beeinflussen die Wertentwicklung:

● Lage: Anhand des Beispiels München wird klar, wie wichtig die Lage einer Immobilie ist. Das Bundesland Bayern hatte in Sachen Wertentwicklung von Immobilien in den letzten Jahren die Nase vorn. Generell ist die Nachfrage nach einem Eigenheim in Städten oder am Stadtrand besonders groß. Eine gute Lage ist ein wertsteigernder Aspekt und beeinflusst den Preis von Immobilien .

● Größe des Grundstücks: Sowohl die Größe als auch die Ausrichtung des Grundstücks haben eine Auswirkung auf die Wertentwicklung einer Immobilie. Auch mit einer günstigen Ausrichtung und einem guten Schnitt lassen sich mitunter höhere Preise erzielen. Immobilien mit gutem Ausblick oder im Grünen können deshalb von einer deutlichen Wertsteigerung profitieren.



● Infrastruktur: Eine gut ausgebaute Infrastruktur wirkt sich positiv auf die Wertentwicklung von Immobilien aus. Kurze Wege zu Ärzten, Kindergärten und Schulen sowie zahlreiche Freizeit- und Kulturangebote steigern den Wert und die Nachfrage.



● Bausubstanz: Ein Haus mit einer guten Bausubstanz lässt sich zu einem höheren Preis verkaufen. Deshalb sind regelmäßige Modernisierungen und Sanierungen Pflicht, um Mängel zu verhindern.



● Ausstattung: Mit einer hochwertigen Ausstattung (zum Beispiel wärmeisolierte Fenster und Türen, eine energieeffiziente Heizungsanlage, ein großzügiger Außenbereich) lässt sich ebenfalls eine Wertsteigerung erreichen. Maßgebend sind neben der Qualität der Bauweise auch die verwendeten Materialien.

Dies sind einige wichtige Faktoren, die helfen, einen exakten Marktpreis zu ermitteln. Aufgrund der hohen Komplexität ist es ratsam, einen Gutachter dafür zu beauftragen. Dieser bezieht alle Faktoren in seine Berechnung ein und ermittelt einen aktuellen Marktwert.

Neben der Lage wirken sich viele weitere Faktoren auf die Wertentwicklung von Immobilien aus. pixabay.com © paulbr75 (CCO Creative Commons) Foto:

Prognose: Wie entwickelt sich der Immobilienmarkt weiter?

Eine seriöse Prognose zur Wertentwicklung für Häuser und Wohnungen abzugeben, ist mit Blick auf die aktuellen Ereignisse in der Welt und deren Auswirkungen auf den Immobilienmarkt sowie steigenden Zinsen schwierig. Fest steht aber, dass es in Deutschland noch immer möglich ist, Immobilien mit Wertsteigerungspotenzial oder zumindest mit Werthaltigkeit zu kaufen. Dabei spielen Faktoren wie Lage, Grundstück, Infrastruktur, Bausubstanz und Ausstattung eine wichtige Rolle, die es im Vorfeld zu prüfen gilt. Fakt ist, dass vermietete Immobilien auch in Krisenzeiten guten Inflationsschutz und Wertsicherheit bieten.