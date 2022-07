Gratisangebote im Internet nutzen: Was steckt dahinter?

Abonnements und Mitgliedschaften – gibt es Möglichkeiten zu sparen?

Mit dem Internet sind auch zahlreiche Möglichkeiten ins Leben gerufen worden, um Abonnements abzuschließen oder Mitgliedschaften einzugehen. Seien das Streamingdienste, Plattformen oder Abo-Bestellungen – inzwischen ist fast alles möglich. Vor allem Streamingdienste erleben momentan einen Aufschwung. Musik, Podcasts, Filme und Serien stehen hoch im Kurs. Das Fernsehprogramm, wie man es vom Rundfunk kennt, rückt immer mehr in den Hintergrund.

Allerdings unterscheidet sich Anbieter von Anbieter – hinsichtlich der Kosten, dem Funktionsumfang und dem Angebot. Einige Streamingdienst haben sich auf Serien spezialisiert, andere legen sich auf ein bestimmtes Genre fest. Viele Nutzer haben deshalb mehrere Abonnements, um das volle Programm zu erhalten.

Doch wie kann man trotzdem sparen? Viele dieser Anbieter kann man kostenlos testen. Dadurch kann man sich zunächst mit den Funktionen vertraut machen und überprüfen, ob das Angebot auch wirklich zu dem eigenen Geschmack passt. Nach Ablauf der Frist, die man kostenlos bekommt, können sich User dafür entscheiden, ein kostenpflichtiges Abonnement fortzuführen oder den Service zu kündigen. Doch nicht nur in Sachen Streaming gibt es kostenlose Testphasen. Immer mehr Anbieter, die Abonnements und Mitgliedschaften im Internet anbieten, ermöglichen eine Ersparnis in dieser Form.

Sparen mit Rabattaktionen

Neben einem Gratismonat für Abonnements hält das Internet noch weitere Möglichkeiten bereit, Geld zu sparen. Immer wieder gibt es Gratisangebote, Rabattaktionen oder Gutscheine. Damit können User bares Geld sparen, wenn sie eine Bestellung tätigen.

Gutscheine gibt es bei vielen externen Anbietern. Aber auch Hersteller selbst werben immer wieder mit Vergünstigungen. Wer etwas bestellen möchte und noch etwas warten kann, sollte sich somit Zeit lassen. Vielleicht ist genau der Artikel, den man sich wünscht, bald in einer Rabattaktion günstiger erhältlich.

Sparen im Internet – weitere Tipps

Es gibt noch weitere Tipps, wie Nutzer im Internet Geld sparen können. Viele wissen gar nicht, dass der Tag, an dem man shoppt, ausschlaggebend dafür sein kann, wie viel man bezahlt. Zugegebenermaßen ist das nicht bei jedem Onlineshop der Fall. Doch in einigen Fällen kann man viele Produkte um einige Euros günstiger bekommen.

E-Commerce ist so aufgebaut, dass die Lieferung in der Regel mittwochs eintreffen. An diesem Tag ist somit vielerorts mit attraktiven Vergünstigungen zu rechnen. Wer somit einen bestimmten Artikel kaufen will, sollte – wenn möglich – ein paar Tage warten, bis es wieder Mittwoch ist. Eine weitere Sache, die viele nicht wissen, ist, dass Angebote auf dem Smartphone meist teurer sind an einem stationären PC. Warum das?

Onlineshops verändern ihre Preise stetig und passen sie an unterschiedliche Gegebenheiten an. Wer mit dem Smartphone im Internet unterwegs ist, signalisiert dem Shop, dass er gerade unterwegs ist. Wer unterwegs ist und etwas kaufen will, ist häufig in Eile. Menschen tendieren dazu, teurere Produkte zu kaufen als an einem stationären PC, den sie normalerweise nur dann hochfahren, wenn sie Zeit und Ruhe für Onlineshopping haben. Genau das nutzen viele Onlineshops aus und schrauben die Preise für Smartphone-User nach oben. Also gilt: Besser zu Hause in Ruhe über den stationären Computer einkaufen und weg mit mobilen Endgeräten.

Cashback – funktioniert das wirklich?

Wer beim Onlineshoppen sparen und Gratisangebote nutzen möchte, stolpert früher oder später auch über sogenanntes Cashback. Einige Kreditkarten ermöglichen diese Funktion, doch es gibt auch Programme von einzelnen Händlern. Ganz egal, wofür man sich entscheidet, die Funktion ist immer ähnlich: Man kauft ein und bekommt einen Teil des ausgegebenen Geldes zurück. Alternativ sammelt man Punkte, welche man später gegen bares Geld oder Prämien eintauschen kann. Auf diese Weise spart man zwar bei einem Einkauf nicht sehr viel, aber nach und nach summiert es sich.

Wer Cashback nutzen möchte, sollte immer darauf achten, einen seriösen Anbieter zu wählen. Vor allem, wenn es um Kreditkarten geht, sollte man Vorsicht walten lassen. Denn Betrüger im Netz nutzen es häufig aus, wenn User nach Möglichkeiten zum Sparen suchen. Generell gilt: Wer im Internet Dienstleistungen bezieht oder Produkte kauft, sollte vorsichtig sein. Lieber gibt man einmal zu selten seine Daten an als einmal zu häufig. Dies betrifft insbesondere Bank- und Kreditkartendaten.

Fazit

Gratisangebote sind eine tolle Möglichkeit, um Geld beim Onlineshopping zu sparen. Doch auch jeder, der gerne Filme, Musik oder andere Inhalte streamt, kommt auf seine Kosten. Dank praktischer Probe-Abonnements und Gratismonate kann man seine Ausgaben reduzieren. Trotzdem sollten sich User immer sicher sein, dass es sich um einen seriösen Anbieter handelt, bevor sie ihre Daten angeben.