Meghan und Harry wollen royale Verpflichtungen zum Teil aufgeben

London (WB/dpa). Der britische Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) wollen in Zukunft einen Großteil ihrer royalen Verpflichtungen aufgeben und finanziell unabhängig sein. Das teilte das Paar am Mittwochabend in einer Stellungnahme mit.

Prinz Harry, Herzog von Sussex, und Meghan, Herzogin von Sussex, hier bei einem Besuch im Kanada-Haus am Trafalgar Square am Dienstag, wollen sich nach Medienberichten aus dem britischen Königshaus zurückziehen.

Ein Paukenschlag! Die Nachricht des Buckingham-Palastes wurde auch über den offiziellen Instagram-Account von Harry und Meghan verbreitet. Dort erklärten sie auch, dass sie gleichwohl weiterhin Königin Elizabeth II. (93) unterstützen möchten. Sie wollten künftig sowohl in Großbritannien als auch in Nordamerika leben, hieß es zudem.

In der von der Herzogin und vom Herzog von Sussex veröffentlichten Nachricht auf Instagram erklärten beide: „Nach vielen Monaten des Nachdenkens und vielen Diskussionen haben wir uns entschieden, in dieser Institution eine neue, fortschrittliche Rolle für uns finden.“

Rücktritt als „Senior-Mitglieder der königlichen Familie“ angekündigt

Das Paar würde „als Senior-Mitglieder der königlichen Familie“ zurücktreten und arbeite daran, finanziell unabhängig zu werden. Sie versicherten der Königin die „volle Unterstützung“, hieß es in dem Statement weiter. Mit Ihrer Ermutigung würden sich die beiden bereit fühlen, „diese Anpassung vorzunehmen“.

Demnach wollen Prinz Harry und Herzogin Meghan versuchen, künftig im Vereinigten Königreich sowie in Nordamerika zu leben. Dabei wollen sie eine passende Balance zwischen den Pflichten gegenüber der Königin, dem Commonwealth und anderen Aufgaben zu erfüllen. „Diese geografische Ausgewogenheit ermöglicht es uns, unseren Sohn im Sinne der königliche Tradition, in die er hineingeboren wurde, zu erziehen und gleichzeitig unserer Familie den Raum zu geben, sich auf das nächste Kapitel zu konzentrieren, einschließlich der Gründung unserer neuen Wohltätigkeitsorganisation“, schrieben die beiden weiter.

Zu gegebener Zeit würden sie „alle Einzelheiten dieses aufregenden nächsten Schritts“ miteilen.

Nach sechs Wochen Ferien ersten Termin am Dienstag

Erst am Dienstag hatten sie in London ihren ersten Termin nach ihren sechswöchigen Ferien in Kanada. Im Kanada-Haus am Trafalgar Square bedankten sie sich bei der kanadischen Hochkommissarin für das Vereinigte Königreich, Janice Charette, und ihren Mitarbeitern für die Gastfreundschaft, die das Commonwealth-Land ihnen im Familienurlaub mit Baby Archie gewährt hatte.

In der Kritik, weil sie auf Privatheit pochten

In ihren Ferien waren die Royals mehrmals beim Wandern und Joggen gesehen worden. Sie verbrachten auch das Weihnachtsfest dort, gemeinsam mit Harrys Schwiegermutter. Meghan hatte mehrere Jahre lang in Kanada als Schauspielerin („Suits“) gearbeitet. Vor der mehrwöchigen Auszeit von den royalen Verpflichtungen wirkten beide angeschlagen. Sie waren unter anderem in die öffentliche Kritik geraten, weil sie sehr auf ihre Privatheit pochten.