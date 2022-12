Persönlicher Kredit: 3 Schritte, die es erleichtern

Es ist nicht immer möglich, unsere Finanzplanung vor unvorhergesehenen Ereignissen auf dem Weg zu sichern. Wenn das passiert, kann ein Privatkredit eine Alternative für diejenigen sein, die schnell Geld brauchen.

Um jedoch zu vermeiden, dass Sie in einen Kredit mit hohen Zinsen und neuen Ausgaben in Ihrem Budget tappen, sollten Sie vor der Inanspruchnahme dieser Kreditart genau wissen, worum es geht und vor welchen Fallen Sie weglaufen sollten.

Was ist ein Privatkredit?

Ein Privatkredit ist eine Art von Kredit, der an Privatpersonen vergeben wird. Im Gegensatz zu anderen Kreditformen, wie z.B. Finanzierungen, erfordert ein Privatkredit keine vorherige Motivation - der Kunde kann ihn ohne einen bestimmten Zweck beantragen. Daher ist er eine der schnellsten und einfachsten Möglichkeiten, sich bei einem Finanzinstitut einen Geldbetrag zu leihen.

Andererseits haben Privatkredite in der Regel höhere Zinssätze als andere Arten von Krediten, obwohl sie immer noch vorteilhafter sind als Überziehungs- und Kreditkartenzinsen. Das liegt daran, dass das Institut bei dieser Art von Krediten ein höheres Ausfallrisiko eingeht, da es keine physischen Zahlungsgarantien hat.

Andererseits hat die Bank in Fällen wie z.B. der Immobilienfinanzierung die Immobilie selbst als Sicherheit, falls der Kunde die Vereinbarung nicht erfüllt.

Foto: smava.de

Wann nimmt man einen Privatkredit auf?

Um einen Kredit zu erhalten, der in Ihr Budget passt und Ihre zukünftige finanzielle Gesundheit nicht gefährdet, müssen Sie zunächst den Grund für die Operation prüfen. Es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen einen Kredit in Anspruch nehmen, einige davon sind:

Notfall: In diesem Fall nimmt eine Person einen Kredit auf, um die Kosten für eine Notsituation wie einen Unfall, eine Krankheit in der Familie oder einen Überfall zu decken. Im besten Fall sollte die Person die Notfallreserve zur Deckung des Unglücks verwenden, da sie auf diese Weise in Zukunft keine Zinsen zahlen muss. Wenn jedoch keine Rücklage vorhanden ist, wird ein Kredit notwendig.

Investitionsmöglichkeit: Manchmal entscheidet sich eine Person für die Aufnahme eines Kredits, um in eine produktive Tätigkeit zu investieren, die in der Zukunft eine Rendite abwirft. Dieses Szenario ist nur dann vorteilhaft, wenn die Kosten des Kredits niedriger sind als die erwartete Rendite dieser Investition. Dazu ist es notwendig, dass die Finanzplanung auf dem neuesten Stand ist und das neue Vorhaben optimal schematisiert ist.

Konsumverhalten: Dies ist eines der schlimmstmöglichen Szenarien, das Sie erkennen und nach Möglichkeit vermeiden sollten. In diesem Fall nimmt die Person einen Kredit auf, um sofortige Konsumwünsche zu befriedigen, ohne Aussicht auf zukünftige Einnahmen. Nachdem der unmittelbare Genuss des Konsums vorbei ist, bleiben für lange Zeit nur noch die Zinsraten übrig.

Wo nimmt man am besten einen Privatkredit auf?

Privatkredite können von Banken, Kreditgenossenschaften, Fintechs und anderen Finanzinstituten angeboten werden. Diese Art von Dienstleistung ist nicht standardisiert, da die Institute selbst entscheiden, mit welchen Zinssätzen sie arbeiten und wie viel Kredit sie dem Kunden gewähren - es ist also wichtig, die von jedem Institut angebotenen Konditionen im Auge zu behalten.

Beginnen Sie mit der Suche bei den Instituten, zu denen die Person bereits eine Beziehung hat, denn mit der Geschichte des Kunden in der Hand wird das Institut in der Lage sein, schnellere und günstigere Konditionen anzubieten. Sie weist jedoch darauf hin, dass es notwendig ist, die Suche auf andere Einrichtungen auszuweiten. Es ist interessant, Simulationen durchzuführen und die Werte, Tarife und Konditionen dieser Institute zu vergleichen.

Um eine fundierte Entscheidung treffen zu können, erklärt der Spezialist, dass der Kunde nicht nur auf den Zinssatz des Instituts achten sollte, sondern auch auf die effektiven Kosten des Kredits. Neben den Zinsen müssen auch die Steuern auf den Vorgang, die von der Bank erhobenen Kreditanalyse- und Registrierungsgebühren sowie der zu zahlende Gesamtbetrag - nicht nur die monatlichen Raten - berücksichtigt werden.

Organisation der Finanzen vor der Aufnahme eines persönlichen Kredits

Richtig eingesetzt, kann ein Kredit nicht nur helfen, Schulden zu tilgen, sondern auch für die Verwirklichung von Lebenszielen sorgen. Und wie alles, was mit der finanziellen Gesundheit zu tun hat, sollte auch die Entscheidung, einen Privatkredit zu beantragen, sehr gut analysiert werden. Einige wichtige Schritte sind:

Erstellen Sie eine Finanzkontrolle: Es ist wichtig, sich finanzielle Ziele zu setzen, die dazu beitragen, dass Ihr persönliches Budget im Laufe des Jahres ausgeglichen bleibt. Und mithilfe von persönlichen Finanzanwendungen oder einer Tabellenkalkulation können Sie jeden Monat Ihre Einnahmen und Ausgaben nachverfolgen, um zu beurteilen, wie Ihre Planung erfüllt wird.

Prüfen Sie die Art des Kredits, die am besten zu Ihrer finanziellen Realität passt: Denken Sie bei der Beantragung eines Kredits daran, dass dieser eine Lösung und kein Problem sein sollte. Daher ist es ratsam, einen Kredit mit niedrigeren Zinssätzen und flexiblerer Rückzahlung aufzunehmen, indem Sie die Höhe der Raten, die Sie zahlen müssen, berechnen. Es ist wichtig, dass sie in Ihr Budget passen und nicht mehr als 30 % Ihres Einkommens in Anspruch nehmen.

Erstellen Sie einen Schuldentilgungsplan: Nachdem Sie sich über die Höhe der Finanzierung und den Zweck des Kredits im Klaren sind, ist es wichtig, die laufenden Ausgaben zu überprüfen, überflüssige Posten zu streichen und die wesentlichen zu priorisieren. Es lohnt sich auch, jede Gelegenheit für zusätzliches Geld zu nutzen, um Schulden zu tilgen oder eine gute Verhandlung zu gewährleisten.

Tauschen Sie teure Schulden gegen billigere aus: Wenn wir uns in einer sehr kritischen finanziellen Situation befinden, ist es üblich, sich in den Zinssätzen für Ratenzahlungen zu verlieren. In diesem Fall ist die beste Lösung, alle Schulden in eine einzige zusammenzulegen, mit einem kontrollierten Zinssatz, der die Konten ausgleicht und eine bessere Budgetkontrolle ermöglicht.

Hüten Sie sich vor Zahlungsausfällen: Verschuldung kann aus verschiedenen Gründen auftreten, und dies wird bei wirtschaftlicher Instabilität noch deutlicher. Aber wenn Sie in Verzug sind, schränkt das Ihre Möglichkeiten, einen Kredit aufzunehmen, erheblich ein. Aus diesem Grund sollten Sie sich einen Moment Zeit nehmen, um alle Ihre Ausgaben zu überprüfen und zu entscheiden, welche Ausgaben Sie streichen, wie viel Sie sparen und wofür Sie das gesparte Geld verwenden wollen. Sobald der Kredit aktiv ist, müssen Sie unbedingt auf Konsum verzichten, um wieder finanziell gesund zu werden.

Achten Sie auf Ihren Score: Dieser Score zeigt Ihren Ruf als Zahler an und hat direkten Einfluss darauf, wann es Zeit ist, einen Kredit zu beantragen. Wenn Sie also noch Schulden haben, halten Sie diese auf dem Laufenden und vermeiden Sie neue Schulden. Darüber hinaus wirkt sich ein gesundes Finanzleben ebenfalls positiv auf den Score aus. Auf der SCHUFA-Website finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie Ihre Registrierungs- und Finanzdaten überprüfen und so Ihren Score auf dem neuesten Stand halten können.

Denken Sie über Ihre Ziele und Bedürfnisse nach: Ist der Grund, warum Sie einen Kredit aufnehmen möchten, wirklich notwendig? Analysieren Sie alle Situationen und ob es wirklich möglich ist, diese Ausgabe zu Ihrem persönlichen Einkommen hinzuzufügen. Es ist wichtig, Ihr Familienbudget nicht zu gefährden. Prüfen Sie daher Ihre Konten, um zu wissen, was überflüssig ist und was Priorität hat. Wenn Sie es sich leisten können, die Ratenzahlung zu leisten, dann können Sie einen Kredit aufnehmen.

Viele Menschen machen sich Gedanken darüber, wie viel sie leihen können, ohne dabei die Höhe der Raten und ihre Fähigkeit zu berücksichtigen, diese monatlich zu zahlen, ohne dabei andere Fixkosten (wie Strom- und Gasrechnungen usw.) zu gefährden. So sitzen sie am Ende noch mehr in der Falle und müssen in manchen Fällen weitere Kredite aufnehmen, um ihre Finanzen in Ordnung zu bringen.

Fazit

Zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt, mit fairen Zinssätzen und Raten, die zu Ihrem Finanzbudget passen, können Privatkredite die Hilfe sein, die Sie brauchen. Und wenn das Budget aus den Fugen gerät, ist es an der Zeit, den Taschenrechner zu benutzen.

Analysieren Sie alles, was Sie zu zahlen haben, einschließlich der Ratenzahlungen aus verschiedenen Quellen. Dann prüfen Sie die Zinssätze, das Kosten-Nutzen-Verhältnis und den Zinssatz, den Kreditgeber für die Aufnahme eines Privatkredits verlangen. Auf diese Weise kommen Sie auf den Gesamtbetrag Ihrer Schulden. Überlegen Sie, ob Sie sich auf eine Rate festlegen, die in Ihre Tasche passt, ohne Ihr gesamtes Einkommen zu belasten.

Was die meisten Menschen in der Welt der Finanzen trennt, ist die Art und Weise, wie sie ihr finanzielles Leben handhaben, wozu auch das Abzahlen von Schulden gehört. Wenn Sie einen Kredit benötigen und sich nicht mit himmelhohen Zinssätzen herumschlagen wollen, ist es an der Zeit, sich zu informieren und vorbereitet zu sein.