Psychologische Krankheiten: Volksleiden mit vielen Facetten

Wann ist man eigentlich krank?

Die Frage ist banal - doch die Antwort gar nicht so einfach. Denn während der auf dem Röntgenbild einwandfrei darstellbare Beinbruch einen Krankheitszustand genau definiert, ist die Abgrenzung zwischen „krank“ und „gesund“ im psychischen Bereich eher schwer zu definieren. Von psychischen Erkrankungen betroffene Patientinnen und Patienten kennen dieses Dilemma - psychische Krankheiten sind meist unsichtbar. Das erschwert die Diagnose, die Einschätzung des Krankheitswertes von Symptomen und leichter auch oft das Verständnis in der Bevölkerung.



Dennoch ist es wichtig, den Begriff Krankheit genau zu definieren. In diesem Zusammenhang existieren unterschiedliche Ansätze. So gibt es von der Deutschen Rentenversicherung eine eigene Definition. Sie beschreibt Krankheit als „jeden regelwidrigen körperlichen, geistigen oder seelischen Zustand, der eine ... Erwerbsminderung zur Folge“ hat. Die Erwerbsminderung ist charakteristisch, denn psychische Erkrankungen sind häufigster Grund für die Frührente und verursachen eine hohe Anzahl an Ausfalltagen.



Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verfolgt einen anderen Ansatz: Sie definiert nicht die Krankheit, sondern die Gesundheit, und zwar als" Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens". Diese Definition macht bereits deutlich, dass zahlreiche psychische Beschwerden dazu führen, dass sich ein Mensch nicht gesund fühlt. Und dies begründet eine dritte Version des Krankheits- beziehungsweise Gesundheitsbegriffs: die subjektive Einschätzung der Person selbst.

Unterschiedliche Ergebnisse von Studien

Diverse Definitionen von (psychischer) Krankheit und Gesundheit sind mit teilweise unangenehmen Folgen verbunden. So fallen Studien zu diesem wichtigen Thema unterschiedlich aus - weil sie nicht selten von unterschiedlichen Definitionen ausgehen. Auch für Betroffene ist es unangenehm, wenn die Anerkennung ihrer Symptome als Erkrankung Probleme machen sollte. Auch dies ist ein Grund, dass psychische Erkrankungen eine niedrige Behandlungsrate aufweisen - und das trotz der großen persönlichen Einschränkungen und einem Verlust an Lebensqualität.

Symptome psychischer Erkrankungen - ein weites Feld

Psychische Probleme, Störungen und Krankheiten sind durch eine hohe Bandbreite gekennzeichnet. Ängste und Phobien, Depressionen und Burnout, Zwänge und Persönlichkeitsstörungen, posttraumatische Belastungsstörungen und sexuelle Probleme - es gibt viele Facetten, die sich durchaus auch als Kombination manifestieren. Viele psychische Leiden wie sind laut ICD 10 gar nicht als Krankheit deklariert. Dies macht es für die Betroffenen nicht leichter. Dazu kommt, dass psychische Erkrankungen meist ganzheitlich sind, also auch den Körper betreffen. Dies wird durch die Fachdisziplin der Psychosomatik umfassend erforscht, diagnostiziert und natürlich auch therapiert. So haben beispielsweise Depressionen auch Auswirkungen auf den Körper und stehen in Wechselbeziehungen zu körperlichen Leiden. Dies bewirkt, dass der Leidensdruck und das Krankheitsgefühl bei den Patientinnen und Patienten besonders ausgeprägt sind.



Typische Symptome für psychische Erkrankungen sind unter anderem:



- innere Unruhe

- Angst und Panik

- soziale Ängste

- Schlafstörungen

- depressive Verstimmung

- Antriebslosigkeit

- Konzentrationsstörungen

- verminderte Belastbarkeit

- Freudlosigkeit

- sexuelle Unlust



Hinzu gesellt sich der somatische Formenkreis. Auch er ist vielfältig - denn jeder Mensch reagiert auf psychische Belastung anderes. Charakteristisch können sein:



- Probleme im Bereich von Magen und Darm

- Probleme im Bereich von Herz und Kreislauf

- Kopfschmerzen

- Rückenschmerzen und Verspannungen des Nackens

- Infektanfälligkeit

Wieso sind psychische Erkrankungen zum Volksleiden geworden?

Höher. Schneller. Weiter - der moderne Mensch befindet sich sowohl beruflich als auch privat ständig im Stress. Die Erholungszeit kommt viel zu kurz. Wer krank ist, geht seltener zum Arzt und lässt sich krankschreiben, um den Job nicht zu gefährden. Das gilt besonders für psychische Probleme, die auch heute oft noch als Tabuthema behandelt werden. Nicht selten führt dies dazu, dass sich Menschen nicht in Behandlung begeben, sondern ihre Probleme mit Alkohol oder Drogen bekämpfen. Doch es gibt zahlreiche Möglichkeiten, mit denen den Betroffenen gut geholfen werden kann.

Wertvolle Unterstützung bei psychischen Erkrankungen

Manche Menschen brauchen etwas Zeit, um sich für die Therapie ihrer psychischen Probleme zu entscheiden. Viele wünschen sich eine Behandlung, die den Ursachen auf den Grund geht und idealerweise ohne medikamentöse Therapie auskommt. Ob Schulmedizin oder alternative Therapien - das Menü der Optionen für die Behandlung ist ausgeprägt. Betroffene haben die Möglichkeit, psychische Probleme mit dem Hausarzt zu besprechen und dann die geeignete Therapie einzuleiten. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass Betroffene selber recherchieren. Die meisten Therapeuten bieten sogenannte probatorische Sitzungen an, bei denen Behandler und Patient herausfinden können, ob sie miteinander harmonieren - ein wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Therapie.



Grundsätzlich bestehen die Optionen, sich in einer Klinik oder von einem niedergelassenen Psychotherapeuten betreuen zu lassen. Aber auch Heilpraktiker für Psychotherapie sind eine gute Möglichkeit. Die Wahl der richtigen Therapie hängt vom Krankheitsbild und dem Schweregrad, dem Angebot an Therapieplätzen, der Kostenübernahme und den persönlichen Wünschen der Patientin beziehungsweise des Patienten ab. Grundsätzlich gilt: Je nach Problematik kann eine Psychotherapie eventuelle schulmedizinische Behandlungen ergänzen oder gar ersetzen. Ziel ist die Reduktion der Beschwerden - und natürlich dauerhaft mehr Lebensqualität!