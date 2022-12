Saisonkennzeichen: wozu wird es gebraucht?

Wenn die Temperaturen draußen wieder sinken, lagern Besitzer von Motorrädern, Wohnmobilen, Cabrios und Oldtimern ihre Schätze zum Schutz wieder in eine warme und trockene Umgebung ein. Fahrzeuge, die in der kalten Jahreszeit nicht genutzt werden, können über Saisonkennzeichen kostensparend betrieben werden. Einige Punkte sollten Halter dabei jedoch beachten.

Was ist ein Saisonkennzeichen?

Saisonkennzeichen gehören in Deutschland zu den sogenannten Sonderkennzeichen. Wie der Name bereits verrät, haben diese Schilder eine auf eine bestimmte Periode begrenzte Gültigkeit. Nur innerhalb dieses Zeitraums dürfen Fahrzeuge am Straßenverkehr teilnehmen und im öffentlichen Straßenraum abgestellt werden. Saisonkennzeichen unterscheiden sich optisch von regulären Kennzeichen. Am rechten Rand befinden sich zwei durch einen Strich getrennte Zahlen von eins bis zwölf. Diese beiden Zahlen zeigen Start- und Endmonat der Gültigkeit der Sonderkennzeichen.

Beantragung

Saisonkennzeichen können wie reguläre Kennzeichen entweder bei der örtlichen Zulassungsstelle oder online beantragt werden. Grundsätzlich benötigen Fahrzeughalter und -eigentümer für auf dem Amt folgende Unterlagen:



- Identitätsnachweis: Gültiger Personalausweis oder Reisepass mit aktueller Meldebescheinigung

- Vollmacht bei Beantragung im Auftrag

- Fahrzeugpapiere: Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II (ehemals Fahrzeugbrief und -schein)

- Versicherungsnachweis: Elektronische Versicherungsbestätigung (eVB-Nummer) inklusive Angabe des Saisonzeitraums

- Nachweis der letzten gültigen Hauptuntersuchung (HU) des Fahrzeugs und Prüfbericht der letzten gültigen Abgasuntersuchung (AU)

- Gegebenenfalls bisherige Kennzeichen oder Reservierungsbestätigung des Wunschkennzeichens



Saisonkennzeichen können nicht ohne gültigen TüV oder Papiere beantragt werden. In vielen Zulassungsstellen können Antragsteller online Termine vereinbaren, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Den Gang zur Prägestätte und auch etwas Geld sparen sich Fahrzeughalter, wenn sie ihre Kennzeichen online bestellen. Auf den Seiten von BVA Online können die Schilder bequem in wenigen Schritten erworben werden. Nach Erhalt nimmt man sie einfach mit zur Behörde. Auch die Auswahl bestimmter Wunschkennzeichen ist möglich.

Kosten im Überblick

Die Preise für die Erstellung und Beantragung der Kennzeichen können variieren. Die einmalige Gebühr für eine Zulassung mit Kfz-Saisonkennzeichen kostet je nach Ort zwischen 27 und 30 Euro. Schildermacher nehmen für das Erstellen der Nummernschilder zwischen 20 und 40 Euro. Die Schilder gelten jedes Jahr wieder während der angemeldeten Periode. Ein ständiges An- und Abmelden des Fahrzeuges und die damit verbundenen Kosten entfallen.



Wer ein Fahrzeug über ein Saisonkennzeichen betreibt, spart bei der Versicherung und der Kfz-Steuer. Die Versicherungsprämie und Steuer sind niedriger, da sie nur für die Monate der Nutzung anfallen. Das Fahrzeug darf außerhalb des Nutzungszeitraums nicht im öffentlichen Straßenland abgestellt werden. Daher müssen Fahrzeughalter möglicherweise zusätzliche Kosten für einen Stellplatz oder eine Garage einrechnen.

Gültigkeit und Besonderheiten von Saisonkennzeichen

Fahrzeuge mit Saisonkennzeichen dürfen nur in den auf den Schildern sichtbaren Monaten am Straßenverkehr teilnehmen. Die Gültigkeit beginnt dabei immer am ersten Tag des Anfangsmonats und erlischt am letzten Tag des Endmonats. Einmal beantragt kann die Zeitspanne für das Saisonkennzeichen nicht geändert, verlängert oder verkürzt werden. In diesen Fällen muss der Fahrzeughalter ein neues Saisonkennzeichen beantragen.



Ein Versicherungsschutz besteht nur während des Saisonzeitraums. Ein Betrieb des Fahrzeuges außerhalb dieser Periode führt zu Bußgeldern. Sollte der AU- oder HU-Termin für das Fahrzeug in die zulassungsfreie Zeit fallen, muss der Termin zu Beginn der Saison nachgeholt werden.