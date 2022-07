TOP 6 Foundations, die für den ultimativen Matt-Effekt sorgt

Estee Lauder Double Wear Stay-in-Place Make-up SPF10

Diese lang anhaltende Foundation ist für fettige Haut geeignet. Es hat aufgrund seiner guten tonisierenden Eigenschaften, seiner Stabilität und seiner luftigen Konsistenz rasante Beliebtheit erlangt. Die perfekte Formel gleicht den Hautton gut aus, kaschiert Unregelmäßigkeiten und Unebenheiten. Das Produkt verschmilzt mit der Haut und bleibt dabei weitgehend unsichtbar – das ist die Krönung der Leistung von Estee Lauder.

Die Creme enthält keine Öle, sodass sie die Poren nicht verstopft und nicht von der Haut rutscht. Das Gesicht bleibt lange mattiert, und das Make-up den ganzen Tag über frisch aussieht. Die Creme Estee Laude gilt als professionelles Produkt. Weitere Informationen und Tipps zur Anwendung lassen sich hier https://makeupstore.de/product/24105/ finden.

Dior Forever Natural Nude

Diorskin Foundation ist eine leichte, langanhaltende Foundation, die die Haut so natürlich wie möglich aussehen lässt. Sie besteht zu 96 % aus natürlichen Inhaltsstoffen und pflegt Ihre Haut aktiv. Die Creme-Emulsion enthält Pflanzenextrakte aus Kapuzinerkresse, Bruderschaft und Hibiskus, die nähren und Feuchtigkeit spenden.

Das Produkt verhält sich den ganzen Tag über perfekt auf der Haut und hält bis zu 24 Stunden. Sie passt sich gut dem Hautton an und kaschiert perfekt Unregelmäßigkeiten. Er verschmiert nicht, reißt nicht und sinkt nicht in die Poren ein. Ihr Gesicht sieht gesund und entspannt aus. Es ist klinisch erwiesen, dass seine Formel die Gesundheit der Haut verbessert.

Erborian CC Water

Diese CC-Creme kombiniert hervorragende tonisierende Eigenschaften mit hochwertigen Pflegestoffen. Es ist angereichert mit Wirkstoffen organischen Ursprungs, z.B. Extrakten der asiatischen Centella. Diese Substanz hilft, Falten zu glätten und das Auftreten altersbedingter Veränderungen zu verzögern. Hochmolekulare Hyaluronsäure spendet der Haut viel Feuchtigkeit.

Das Produkt hat eine leichte Konsistenz, die es erlaubt, es gleichmäßig in einer dünnen Schicht zu verteilen. Moderne Pigmente passen sich schnell dem Hautton an, sodass das Produkt den Hautton effizient ausgleicht und kleine Unregelmäßigkeiten kaschiert. Die Creme dringt nicht in die Poren ein, sie reibt nicht ab und verursacht keine Ausschläge oder Reizungen.

Maybelline New York Affinitone

Affinitone Foundation verleiht Ihrer Haut ein gleichmäßiges, mattes Finish und ist daher für Mischhaut oder fettige Haut geeignet. Die Formel enthält spezielle Pigmente in natürlichen Farben, die an Ihre Haut angepasst werden können. Das Produkt enthält außerdem Vitamine und feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe, die die Haut pflegen und sie seidig weich und sanft machen.

Vitamin E schützt die Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen und beugt der Einwirkung von Schadstoffen vor. Das Produkt enthält einen Lichtschutzfaktor und schützt somit vor UVA- und UVB-Strahlen. Die Creme verstopft die Poren nicht, trocknet die Haut nicht aus und hat eine gute Haltbarkeit, sodass man sich tagsüber nicht um das Make-up kümmern muss.

Bobbi Brown Skin Foundation

Die leichte, matte Foundation von Bobbi Brown stellt sich vor. Es kombiniert hervorragende tonisierende Eigenschaften und Textur. Das Produkt deckt die Haut gleichmäßig und dünn ab, gleicht den Hautton aus und mattiert Unebenheiten gründlich. Gleichzeitig sieht die Foundation sehr natürlich aus; sie betont weder Schuppen noch vergrößerte Poren.

Die Creme enthält mattierende Komponenten, die die Haut jedoch nicht austrocknen, sondern sie mit Feuchtigkeit versorgen, aber nicht fetten. Ein weiterer Vorteil ist das Vorhandensein eines SPF Filters, der vor der schädlichen Wirkung von UV-Strahlen schützt. Die Foundation verschmilzt schnell mit der Haut und wird so unsichtbar wie möglich. Er eignet sich perfekt für das tägliche, natürliche Make-up.

SHISEIDO Synchro Skin Radiant Lifting Foundation

Dies ist eine mattierende Foundation für fettige Haut und Mischhaut. Seine Formel basiert auf einer innovativen Light-Adjusting-Technologie in Kombination mit lichtreflektierenden Partikeln. Das Produkt gleicht den Hautton aus, verleiht ihnen einen natürlichen Glanz und ein gepflegtes Aussehen. Es zieht schnell ein und verschmilzt mit der Haut.

Sie enthält intensiv pflegende Inhaltsstoffe, die die Talgabsonderung regulieren. Es verhindert fettigen Glanz und bewahrt gleichzeitig die Feuchtigkeitsbalance. Darüber hinaus beugt es der Schuppenbildung vor, macht die Haut weich und geschmeidig und gibt ihr ihre Elastizität zurück. Sie enthält SPF 30, bietet also einen guten Sonnenschutz und beugt vorzeitiger Hautalterung vor.

Wir hoffen, dass wir Ihnen geholfen haben, sich mit der Palette von Foundation für fettige Haut vertraut zu machen. Die vorgestellten Optionen sind eine großartige Lösung und eine Grundlage für das tägliche natürliche Make-up. Wenn Sie sich für das Thema dekorative Kosmetik interessieren, finden Sie auf den MAKEUP Shopseiten mehr über Produkte für das Gesicht.