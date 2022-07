Traumurlaub auf dem roten Kontinent : Ihre Reise nach Australien

In diesem Artikel haben wir Tipps rund um die Planung Ihres Urlaubs in Australien sowie einige der schönsten Orte des Landes zusammengefasst.

Die richtige Planung für Ihren Australien-Trip

Australien ist ein riesiges Land: Es kommt auf die Größe wie Kontinental - USA und ist in etwa 20-mal so groß wie Deutschland. Als Europäer unterschätzt man die große Fläche des Landes gerne mal und nimmt sich zu viel für die Reise vor. Wenn Sie also lediglich ein paar Wochen Urlaubszeit zur Verfügung stehen haben, legen Sie sich im Vorhinein fest, was Ihnen auf Ihrer Reise am meisten am Herzen liegt. Das kann aufgrund der vielen Möglichkeiten, die das Land mit sich bringt, schnell ein wenig überfordern wirken. Hilfreich ist es deshalb, bei der Planung Ihres Australien-Urlaubs erfahrene Experten auf Ihrer Seite zu haben.

Die Entfernung von einem Ziel zum nächsten Ziel ist häufig sehr groß, sodass Sie dies in Ihrer Planung berücksichtigen sollten. Denn wer auf seiner Reise täglich 200 Kilometer nur mit dem Fahren beschäftigt ist, wird sich unter Umständen darüber ärgern. Bleiben Sie lieber länger mal an einem Ort, um richtig entspannen und die Region genießen zu können.

Zudem lässt sich in Australien das Reisen mit verschiedenen Verkehrsmitteln wunderbar kombinieren - so können Sie zum Beispiel größere Strecken mit dem Flugzeug zurücklegen, einen Teil der Reise mit dem Zug zurücklegen und sich dann für einige Tage einen Mietwagen leihen. Das Land hat eine große Auswahl an Möglichkeiten, sich auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortzubewegen.

Auch gut im Vorhinein zu wissen: Australien ist geprägt von unterschiedlichen Klimazonen. So gibt es keine beste Reisezeit für das gesamte Land. Sie sollten sich im Vorhinein über das Klima der jeweiligen Region, die Sie bereisen werden, erkunden.

Mögliche Reiseregionen in Australien

Im Folgenden stellen wir Ihnen zwei Staaten des roten Kontinents vor.

Der australische Bundesstaat New South Wales

In New South Wales liegt die größte Stadt des Landes: Sydney. Wer den Namen der Stadt hört, denkt meist sofort an das berühmte Opernhaus in Muschelform. Und das nicht ohne Grund: Der Anblick des architektonischen Meisterwerks ist einfach atemberaubend. Sydney bietet sich als guter Ausgangspunkt für alle weiteren Reiseziele, hat eine lebendige Innenstadt, tolle Strände und subtropisches Klima zu bieten.

Ebenfalls beliebt in New South Wales ist der Blue Mountains Nationalpark, der von Wanderwegen durchzogen ist. Dort lassen sich atemberaubende Schluchten, Wasserfälle und malerisch bewaldete Berglandschaften sehen. Ein Highlight des Nationalparks ist die Ortschaft Wentworth Falls.

Die beste Reisezeit für New South Wales liegt zwischen November und April.

Queensland

Queensland ist dank seiner unterschiedlichen Klimazonen ein wahnsinnig vielfältiger Staat. Die Landschaften reichen von weißen Sandstränden, über Wüste zu tropischen Regenwäldern. Eine der beliebtesten Ziele in Queensland ist das Great Barrier Reef, das mit seiner Artenvielfalt und den hervorragenden Tauchverhältnissen weltweit einzigartig ist.

Wer Lust auf einen Städtetrip hat, kann in Brisbane mit dem Boot die Stadt erkunden, die Nächte durchfeiern, am Tag Kunstmuseen entdecken und in der Queen Street Mall shoppen.

Kurz vor Brisbane liegt die Insel North Stradbroke Island. Die Insel eignet sich mit Ihren traumhaften Stränden perfekt zum Entspannen nach dem Städtetrip.

Fazit

Australien ist ein vielfältiges und weites Land, das zahlreiche Optionen für Ihre Traumreise bietet. Die Australien-Spezialisten von TravelEssence stehen Ihnen mit viel Erfahrung und Herzblut zur Seite, wenn es darum geht, Ihre maßgeschneiderte Individualreise umzusetzen.