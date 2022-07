Trotz steigender Zinsen – so sparen Sie bei der Baufinanzierung Zinskosten

Das alles führt dazu, dass der Traum vom Eigenheim kostspieliger wird – mit Folgen für den Darlehensbedarf und die Finanzierungskosten. Folgende Tipps zeigen jedoch, wie Sie bei Zinsen und Co. sparen!

Der Traum vom Eigenheim wird teurer

In den letzten Jahren sahen sich potenzielle Immobilienbesitzer mit traumhaften Voraussetzungen konfrontiert. Die Zinsen waren so niedrig wie nie und Bauen wurde sogar kräftig durch die Bundesregierung mit verschiedenen Paketen gefördert. Die Folge war ein Nachfrageboom, der drastische Konsequenzen hat. Fachkräfte sind ausgelastet, Lieferengpässe bei Materialien bestehen und auch die Zinsen steigen durch Entscheidungen der EZB und die wachsende Nachfrage nach Traumimmobilien. Wer jetzt in die Traumimmobilie investieren möchte, braucht vor allem gutes kalkulatorisches Geschick und Organisation. Nur so lassen sich steigende Baupreise und erhöhte Zinskosten umgehen.

Zinsen machen Baudarlehen künftig teurer: Diese 10 Tipps verhelfen zur Zinsreduktion

190.000 Euro Baudarlehen für 0,56 Prozent Zinsen – in den letzten Jahren war das durchaus möglich. Das Zinsniveau war so niedrig wie nie zuvor und inspirierte viele zum Erwerb der eigenen Immobilie. Clevere Darlehensnehmer sicherten sich eine langjährige Sollzinsbindung und konnten damit die nun steigenden Zinsen gut kompensieren. Doch die Niedrigzinszeiten sind vorbei, denn die EZB stellt eine Zinsanhebung in Aussicht und auch die wirtschaftliche Allgemeinlage zieht die Zinsen in einen Aufwärtstrend.

Das sind keine guten Aussichten für künftige Darlehensnehmer, um sich den Traum der eigenen Immobilie zu erfüllen. Doch das muss nicht sein, denn mit einfachen Tipps zur Baufinanzierung kann jeder selbst an der Schraube für die Zinssenkung drehen.

1. Budget genau kalkulieren

Die Höhe des Baudarlehens bestimmt maßgeblich den Zinssatz. Wer viel mehr finanziert, als er eigentlich braucht, zahlt deutlich mehr Zinsen ohne echten Mehrwert. Der erste Schritt zur Zinsersparnis ist die Kalkulation des tatsächlich benötigten Budgets. Es geht darum, dass nicht nur der benötigte Kapitalaufwand für den Immobilienerwerb errechnet, sondern auch in Bezug zum Eigenkapital gebracht wird.

Kostet die Immobilie beispielsweise 300.000 Euro, sollten Darlehensnehmer einen Eigenanteil von mindestens 10 Prozent und die Baunebenkosten (sie liegen zwischen 20 und 30 Prozent) aufbringen können. Je mehr Eigenkapital vorhanden ist, desto weniger Finanzierungsbedarf besteht. Außerdem signalisiert das Eigenkapital der Bank eine Sicherheit, was für zusätzliche Reduzierung der Zinsen sorgen kann.

Tipp: Finanziellen Plan aufstellen

Banken schätzen Darlehensnehmer, die gut vorbereitet sind und ihre finanziellen Möglichkeiten kennen. Wer beispielsweise eine präzise Auflistung aller monatlichen Einnahmen und Ausgaben sowie die eigenen Rücklagen erstellt, verschafft sich nicht nur einen Überblick. Dieser dient auch als Nachweis/Unterstützung für die Bank bei der Darlehensentscheidung. In der Praxis zeigt sich, dass potenzielle Darlehensnehmer, die verantwortungsvoll mit der Finanzierungssituation umgehen und ihre finanziellen Möglichkeiten optimal abschätzen können, mit attraktiven Zinsen belohnt werden.

Foto: finanzcheck.de

2. Eigenkapital reduziert die Kosten

Mit Eigenkapital steigen die Chancen auf die Darlehenszusage und attraktive Zinsangebote. Je höher das Eigenkapital ist, desto geringer die benötigte Finanzierungssumme, was sich auf die Rate und die Laufzeit sowie die Gesamtkosten auswirkt.

Experten empfehlen eine Eigenkapitalquote zwischen 10 und 15 Prozent. Diese Höhe bildet vor allem die Kaufnebenkosten ab, die aus Notar, Grundbucheintragung, Gutachten usw. bestehen können. Die Baufinanzierung ohne Eigenkapital ist grundsätzlich möglich, wird jedoch deutlich schwerer realisiert und geht mit höheren Zinsen einher. Fehlendes Eigenkapital signalisiert Banken ein erhöhtes Risiko, welches sie mit höheren Zinsen abgelten.

Eigenkapital muss nicht zwangsläufig als Geldmittel vorhanden sein. Es lässt sich auch aus Arbeitsleistung oder Immobilienbestand einbringen. Jedoch wird bei der Arbeitsleistung eine maximale Höhe von 30.000 Euro angerechnet.

Beispiel für eine Baufinanzierung mit und ohne Eigenkapital

Wie wichtig Eigenkapital sein kann, zeigt folgende Berechnung. Ein Darlehen mit 350.000 Euro wird mit und ohne Eigenkapital bereitgestellt. Im ersten Beispiel bringen Darlehensnehmer 80.000 Euro Eigenkapital ein. Dafür reduziert die Bank den effektiven Zins auf 0,85 Prozent. Die monatliche Rate beträgt bei einer Laufzeit von 29 Jahren und sieben Monaten bis zur Volltilgung 861,75 Euro. Nach 15 Jahren liegen die Zinskosten bei 25.765,95 Euro. Die Restschuld nach 15 Jahren beläuft sich auf 142.187,70 Euro.

Deutlich teurer wird das Darlehen ohne Eigenkapital. Hierfür gibt es einen exemplarischen Zins von 1,39 Prozent. Die monatliche Rate ist dadurch mit mehr als 1.270 Euro deutlich höher. Die Zinskosten nach 15 Jahren liegen mit 54.680 Euro ebenfalls über dem Beispiel mit Eigenkapital. Die Restschuld nach 15 Jahren beträgt über 177.405 Euro.

Der Traum vom Haus wird ohne Eigenkapital schnell teuer. Zur Kostenreduktion trägt eine Eigenkapitalmenge von etwa 10 Prozent bei.

3. Sollzinsbindung richtig auswählen

In den letzten Jahren waren die Zinsen für die Baufinanzierung auf einem besonders niedrigen Niveau. Doch viele Experten mahnen, dass es bald zum deutlichen Zinsanstieg kommen wird. Viele, die sich den Traum vom eigenen Haus erfüllen möchten, nutzen ihre Chance jetzt und sichern sich die attraktiven Zinsen mit langer Bindung.

Auch die Sollzinsbindung hat einen wesentlichen Anteil an den Zinskosten, denn je länger attraktive Konditionen herrschen, desto besser für Darlehensnehmer.

Eine lange Sollzinsbindung empfiehlt sich vor allem dann, wenn die Zinsen auf einem Niedrigniveau sind und in der Zukunft nur noch steigen können. Befinden sich die Baufinanzierungszinsen jedoch in einem Hoch, ist die kurze Zinsbindung von Vorteil. Fünf Jahre sind erfahrungsgemäß das Minimum, um nach Ablauf alternative Zinsangebote zu vergleichen.

Die kürzere Laufzeit für die Zinsbindung erfordert Flexibilität und vor allem den Wunsch, sich schon bald um neue attraktive Zinsen zu bemühen. Viele Darlehensnehmer möchten diesen Aufwand vermeiden und lieben Sicherheit. Der Vorteil einer langen Sollzinsbindung besteht vor allem in der langfristigen Kalkulation der monatlichen Raten und Kosten. Sind die Bauzinsen wie 2021 und den Jahren zuvor auf einem Niedrigniveau, ist die Bindung für einen langen Zeitraum (beispielsweise 20 Jahre) empfehlenswert. Die lange Zinsbindung müssen Darlehensnehmer mit Mehrkosten bezahlen, was jedoch im Vergleich zu erhöhten Zinsen noch immer attraktiv erscheint.

4. Wenn möglich, eine hohe Tilgung festlegen

Die monatliche Rate der Rückzahlung besteht aus Tilgung und Zinsen. Steigt der Tilgungsanteil, ist das Darlehen rascher vollständig zurückgezahlt. Experten empfehlen, die Tilgungsrate mit mindestens 1 Prozent zu wählen. Eine Tilgung zwischen 2 und 3 Prozent ist für die schnelle Darlehensbegleichung und Kostenersparnis noch besser.

Hat das zu finanzierende Objekt einen Wert von 250.000 Euro und müssen davon 200.000 Euro bei 15 Jahren Sollzinsbindung finanziert werden, könnte die Rate bei 1 Prozent Tilgung und einem Sollzinssatz von einem Prozent wie folgt aussehen: 330 Euro monatlich mit einer Gesamtlaufzeit von über 69 Jahren. In der Praxis kaum realisierbar, weshalb meist eine deutlich höhere Tilgung gewählt wird. Liegt der Tilgungsanteil bei 4 Prozent, gibt es von der Bank günstigere Sollzinsen. In diesem Beispiel sind es 0,85 Prozent. Die monatliche Rate wird damit auf 805 Euro erhöht, doch die Gesamtlaufzeit ist mit 22 Jahren deutlich geringer.

Hinweis: Experten empfehlen, die monatliche Darlehensrate nicht zu hoch zu wählen. Maximal sollte sie 35 Prozent des Nettoeinkommens im Haushalt betragen.

5. Sondertilgungen einräumen lassen

Wie bei vielen Darlehensarten, gibt es auch bei Baufinanzierungen die Möglichkeit, eine Sondertilgung vorzunehmen. Einige Anbieter räumen diese Option einmal jährlich kostenfrei ein, andere weniger hoch frequentiert und vielleicht mit einer Kostenverbundenheit.

Wer clever ist, sichert sich nicht nur attraktive Zinsen, sondern auch die Option für Sondertilgungen. Dadurch lässt sich die Darlehenslast zusätzlich reduzieren, was natürlich die Ratenlaufzeit und die Gesamtkosten mindert.

6. Auf Darlehen ohne Bereitstellungszinsen zurückgreifen

Ist das Baudarlehen bereits genehmigt, muss es nicht immer sofort ausgezahlt werden. Verzögert sich beispielsweise der Neubau und wird das Darlehen trotzdem bereitgestellt, können dafür Zinsen anfallen. Sie belasten das Bankkonto unnötig, vor allem bei einem längeren Bereitstellungszeitraum. Um Kosten zu sparen, am besten auf einen langen Zeitraum ohne Bereitstellungszinsen achten.

Wie hoch die Bereitstellungszinsen sind, bestimmt jeder Anbieter selbst. Erfahrungsgemäß liegen sie jedoch bei etwa 3 Prozent jährlich, was monatlich 0,25 Prozent ausmacht. Bei einem Darlehen in Höhe von 100.000 Euro könnte das für sechs Monate 1.500 Euro Zusatzkosten ausmachen.

7. Zinsen durch geschickte Fördermodelle reduzieren

Je weniger Finanzierungsbedarf besteht, desto geringer sind die Kosten für das Darlehen. Empfehlenswert ist es deshalb, sich nach alternativen Fördermöglichkeiten umzusehen. Die Bundesregierung spendiert Familien beispielsweise spezielle Konditionen für die Immobilienfinanzierung und stellt Darlehen zu reduzierten Zinskosten bereit.

Gleiches gilt für Renovierungsprojekte oder die Aufrüstung mit Photovoltaikanlagen und anderen nachhaltigen Energiegewinnungsmöglichkeiten. Hierfür gibt es von der KfW attraktive Zinsen, jedoch nur für ein bestimmtes Darlehenslimit. Dennoch können solche Fördermöglichkeiten helfen, die benötigte Darlehensmenge bei Kreditinstituten zu reduzieren und damit Zinskosten zu sparen.

Wer sich die Möglichkeit für kostenlose Sondertilgungen bei der Baufinanzierung offen hält, kann langfristig Zinsen sparen.

8. Vergleich der Zinsen unerlässlich

Bevor es zur Entscheidung für einen Antrag zur Baufinanzierung geht, sollte unbedingt ein unabhängiger Vergleich stattfinden. Besonders effizient und kostenlos sind Schufa-neutrale Vergleiche über eine Anbieterplattform. Hier können in wenigen Sekunden Konditionen verschiedener Banken und Sparkassen abgerufen werden, ohne dabei jeden einzelnen Anbieter kontaktieren zu müssen. Auch die Übermittlung der Anfrage an die Schufa entfällt.

Der Vergleich kann noch cleverer durch verschiedene Fördermöglichkeiten gestaltet werden. So lassen sich beispielsweise die günstigsten Zinsen oder besten Ratenlaufzeiten heraussuchen. Manchmal gibt es bei einigen Anbietern sogar Sonderkonditionen, etwa bei den Sondertilgungsmöglichkeiten oder beim Darlehensabschluss (unter anderem eine Prämienzahlung).

Wer die Konditionen der Wettbewerber kennt, kann souveräner bei den Vertragsverhandlungen auftreten. Deshalb ist auch ein Blick auf die aktuelle Marktlage interessant. Gibt es beispielsweise Meldungen, dass die Zinsen bald durch EZB- oder andere (politische) Entscheidungen fallen? Um solche Informationen zu erhalten, müssen potenzielle Darlehensnehmer nicht viel tun. Wirtschaftsnachrichten gibt es beispielsweise durch bekannte Internetportale oder auch als Newsletter bei verschiedenen Darlehen-Vergleichsseiten.