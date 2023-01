Wie funktioniert ein Plattformlift für zu Hause?

Es scheint wie ein unerreichbarer Luxustraum – ein Fahrstuhl im eigenen Haus. Dabei können durch moderne Lösungen wie einem Plattformlift auch in klassischen Wohnhäusern einfach und vor allem kosteneffizient sogenannte Plattformlifts integriert werden. Aber wie funktionieren diese und sind sie überhaupt für den Privatgebrauch notwendig?

Homelift ohne Schacht

Ein Plattformlift muss nicht innerhalb eines Schachts untergebracht werden. Dies bedeutet, ein Durchbruch durch die Decke ist ausreichend, um den Lift einzubauen. Entsprechend sind die Kosten für einen solchen Lift, wie er etwa auf cibeslift.com angeboten wird, auch für Privatpersonen erschwinglich.

Je nach Modell gibt es verschiedene Bauweisen. Bei einem Plattformlift wird innerhalb der Kabine lediglich eine Plattform auf und ab bewegt. In einem Kabinenlift wird ein einfacher Schacht gebaut, der jedoch weder einen Maschinenraum noch einen tiefen Schachtboden oder Schachtdeckel benötigt. Darin wird dann die Kabine bewegt. Für hohe Lasten gibt es auch spezielle Lastenlifte, die etwa groß genug sind, um ein Krankenbett zu transportieren.

Warum einen Lift für das eigene Zuhause?

Aktuell sind in Deutschland nur knapp 2 Prozent aller Wohnhäuser und Wohnungen barrierefrei ausgelegt. Darüber hinaus können auch öffentliche Gebäude oft nicht stufenlos betreten werden. Selbst bei Neubauten, die nach 2017 errichtet wurden, ist nur jedes fünfte Objekt komplett barrierefrei errichtet.

Ein Fahrstuhl im Eigenheim kann ein wichtiger Faktor für die Barrierefreiheit darstellen. Denn hier können ältere Personen wie ach körperlich beeinträchtigte Personen problemlos mehrere Etagen überwinden. Spezielle Rollstuhllifte sind auf die Nutzung für Rollstuhlfahrende optimiert.

Aber nicht nur im Rahmen der Barrierefreiheit ist ein Lift im eigenen Haus eine gute Wahl. Es ist möglich, schwere Lasten wie den Wocheneinkauf zu transportieren. Aber auch Familien mit kleinen Kindern, viel Wäsche und jede Menge Spielzeug freuen sich über eine Erleichterung im Alltag.

Was kostet ein Lift für zu Hause?

Die Kosten für den Liftbau hängen von vielen Faktoren ab. Grundsätzlich ist die günstigste Variante die Integration in einen Neubau. Wird das Objekt von Anfang an mit einem Heimfahrstuhl geplant, wird das Budget am wenigsten belastet. Ein nachträglicher Einbau ist immer teuer. Hier gilt es, folgende Dinge zu beachten:

· Art des Lifts

· Größe des Lifts

· Traglast

· Für wie viele Etagen?

· Design

· Vorhandene Baustruktur

Die tatsächlichen Kosten können also stark variieren. Sie beginnen bei etwa 30.000 Euro und können ja nach Ausstattung, Anzahl der der Haltestellen und Förderhöhe bis zu 60.000 Euro betragen. Es ist auch zu bedenken, dass für die Nutzung laufende Kosten entstehen. Diese können ebenfalls bei bis zu 3000 Euro im Jahr betragen.

Lift innen oder außen installieren

Ein Homelift eignet sich für die Außeninstallation an einem Gebäude. Hier gibt es mehrere Varianten. Eine interessante Option ist es, den Lift zwar von innen zu besteigen und zu verlassen, aber an der Außenwand entlangzufahren. Ein Lifteinstieg außen, der dann zu einem Inneneingang führt, ist ebenfalls möglich.