Wie wählt man die beste Kinderwunschklinik in Tschechien und anderen EU-Ländern aus?

Viele Paare, die einen Kinderwunsch haben, aber auf natürlichem Wege keine Kinder bekommen können, suchen irgendwann eine Kinderwunschklinik auf. Diese Kliniken gibt es in vielen Ländern der EU, insbesondere Tschechien ist berühmt für die Entwicklung der Reproduktionsmedizin im Land. Aber wie wählt man die beste Kinderwunschklinik aus? In diesem Artikel verraten wir es Ihnen.

Wie kann man sich in Tschechien den Kinderwunsch erfüllen?

Bereits seit 1982, also kurz nach der Geburt des ersten Kindes, das durch künstliche Befruchtung gezeugt wurde, begann in Tschechien die Entwicklung der Reproduktionsmedizin. Inzwischen gibt es hier mehrere Einrichtungen, in denen z. B. das Verfahren der In-Vitro-Fertilisation angewendet wird. Insgesamt gibt es in Tschechien 43 Kinderwunschzentren, wo jährlich mehr als 13.000 Behandlungszyklen durchgeführt werden. Dadurch ist die Kinderwunschklinik Tschechien eine beliebte Anlaufstelle, für Menschen, die aus eigener Kraft nicht schwanger werden oder gebären können.

Was sind die Vorteile einer Kinderwunschklinik im EU-Ausland gegenüber Deutschland?

Paare, die für eine künstliche Befruchtung nach Tschechien, Spanien oder auch in andere ausländische Kinderwunschzentren reisen, tun dies meist, weil die Methoden, die sie bislang verwendet haben, um schwanger zu werden, nicht funktioniert haben. In Deutschland sind nämlich viele Technologien im Zusammenhang mit einer künstlichen Befruchtung oder IVF nicht erlaubt, die in anderen Ländern legal durchgeführt werden können. Die Eizellenspende ist eines dieser Verfahren, und steht in Deutschland unter dem Embryonenschutzgesetz. Auch die Embryonenspende ist in Tschechien erlaubt. Dabei wird ein lebensfähiger Embryo in die Gebärmutter der Patientin mit Kinderwunsch eingesetzt. Mithilfe dieser und anderer Methoden, die in den Kinderwunschzentren Tschechiens angewendet werden, können die Chancen auf eine intakte Schwangerschaft und die Geburt eines gesunden Babys bei Paaren erhöht werden, die andernfalls vermutlich kinderlos bleiben würden.

Was muss man beachten, wenn man eine Kinderwunschklinik in Tschechien aufsucht?

Wenn Sie eine Behandlung in einem Kinderwunschzentrum in Tschechien oder einem anderen Land planen, sollten Sie insbesondere diese Dinge berücksichtigen:

Spenderidentität: Wenn Sie eine Samen- oder Eizellenspende von Dritten in Betracht ziehen, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, ob und wie Sie Ihr Kind im Falle einer geglückten Schwangerschaft über dessen Herkunft aufklären wollen. Daher macht es Sinn, sich über die Aufbewahrungsfristen von Spenderdaten und deren Verfügbarkeit zu informieren. Behandlungsvertrag: Für die Abklärung rechtlicher Fragen und medizinischer Risiken sollten Sie sich kompetente Unterstützung holen. Unterzeichnen Sie bitte keinen Behandlungsvertrag, bevor dieser nicht gründlich geprüft wurde. Wenn es an der Kinderwunschklinik keine deutschsprachige Betreuung gibt, können Sie einen Dolmetscher hinzuziehen. Seien Sie wachsam bei Vermittlern, die Sie telefonisch beraten und ihnen eine bestimmte Kinderwunschklinik in Tschechien oder anderen EU-Ländern empfehlen. Besser ist es, Sie informieren sich selbst über die einzelnen Einrichtungen. Achten Sie hierbei auch darauf, nicht auf Fake Bewertungen von ausländischen Kinderwunschkliniken hereinzufallen.

Fazit

Kinderwunschkliniken in Tschechien oder anderen europäischen Ländern sind oft die letzte Chance von Menschen, die sich bereits in Deutschland erfolglos einer Kinderwunschbehandlung unterzogen haben. Hier können auch Verfahren, die in Deutschland illegal sind, zum Einsatz kommen. Bei der Auswahl der richtigen Kinderwunschklinik sollten Sie allerdings immer sehr sorgfältig und genau recherchieren, um unerwünschte Folgen der Behandlung zu vermeiden.