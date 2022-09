Zum Tod der Monarchin

„Mein ganzes Leben, sollte es kurz oder lang werden“, versprach die spätere Königin Elizabeth II. an ihrem 21. Geburtstag, wolle sie ihren Untertanen widmen. Im Alter von 96 Jahren ist die britische Königin nun am Donnerstag auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral gestorben.

Obwohl die britische Monarchin über keine politische Macht verfügte, galt sie als eine der bedeutendsten Persönlichkeiten unserer Zeit. Mit unbedingtem Pflichtbewusstsein und Beständigkeit führte sie das Land durch große Veränderungen hindurch. Elizabeth hinterlässt ein beeindruckendes Erbe.

Ein Kommentar

Elizabeth wird 1952 Königin

Als sie 1952 Königin wurde, war Großbritannien noch eine Kolonialmacht. 1997 wurde als letzte größere Kolonie Hongkong an China übergeben. Durch den Commonwealth pflegte die Queen später weiterhin den Kontakt zu den ehemaligen Kolonien.

Schon als 13-Jährige hatte Elizabeth sich in den schneidigen Philip Mountbatten verliebt. Der griechische Prinz aus einem dänisch-deutschen Adelshaus war zeitlebens ihre große Stütze. Die Ehe währte bis zu Philips Tod im April 2021 im Alter von 99 Jahren.

In der Familie der Königin gab es immer wieder Krisen und Tragödien. Dazu zählten der Unfalltod ihrer Ex-Schwiegertochter Prinzessin Diana, aber auch die Vorwürfe im Missbrauchsskandal gegen ihren Sohn Andrew und der Rückzug des Enkels Prinz Harry von seinen royalen Pflichten. Die Queen ertrug alles mit stoischer Ruhe.

Ein Bildschirm eines Nachrichtenportals meldet am Abend im Frankfurter Hauptbahnhof den Tod der britischen Königin Elizabeth II.

Das Ende einer Epoche

Mit dem Tod der Queen endet eine Epoche, in der sich Großbritanniens Rolle in der Welt massiv verändert hat. Doch die Queen herrschte - obwohl sie nur symbolische Macht hatte - wie ein Fels in der Brandung.

Elizabeth II. Königin im Alter von 96 Jahren verstorben Die britische Königin Elizabeth II. ist tot. Wie der Palast am frühen Donnerstagabend (8. September 2022) mitteilte, starb die Queen im Alter von 96 Jahren friedlich auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral. Beerbt wird Elizabeth II. von ihrem Sohn Charles (73). Queen-Enkel Prinz William (40) rückt zum Thronfolger auf. Nummer zwei in der Thronfolge ist nun der 9-jährige Prinz George. Wir blicken zurück auf das Leben der legendären „Queen Mum“, die in diesem Jahr ihr 70-jähriges Thronjubiläum feierte. Foto: dpa/PA Wire | Paul Grover/Daily Telegraph Prinzessin Elizabeth im Alter von acht Monaten. Als sie am 21. April 1926 geboren wird, liegt ihre Zukunft als Königin noch in weiter Ferne. Ihr Vater war der zweitälteste Sohn von König Georg V. , ihr Onkel Edward der Thronfolger. Foto: Classic Vision via www.imago-images Doch plötzlich war Elizabeth Kronprinzessin: Im Januar 1936 starb ihr Großvater, König Georg V., und sein ältester Sohn Edward wurde zum König ausgerufen. Doch Edward dankte noch vor seiner Krönung ab. Er war mit der geschiedenen Amerikanerin Wallis Simpson liiert, das vertrug sich nicht mit der Königswürde. Edwards jüngerer Bruder Albert wurde König und nannte sich fortan Georg VI. Im Mai 1937 fand die Krönung in Westminster Abbey statt. Aus diesem Anlass entstand das Bild mit seiner Frau, der späteren Queen Mum, und den Töchtern Elizabeth und Margaret. Foto: Courtesy Everett Collection via www.imago-images.de 20. November 1947: Prinzessin Elizabeth und Prinz Philip von Griechenland heiraten in der Westminster Abbey in London. Foto: epa pa George VI. hat eine schwache Gesundheit und stirbt am 6. Februar 1952 im Schlaf auf Schloss Sandringham. Seine Tochter erfährt in Kenia davon und kehrt als Königin zurück nach London. Die prunkvolle Krönung, eines der ersten großen Fernsehereignisse, ist am 2. Juni 1953 in der Westminster Abbey. Foto: Str Zwölf Premierminister und zwei Premierministerinnen hat Queen Elizabeth II. in ihrer Regentschaft begleitet. Ihr erster Premierminister war Winston Churchill, der sie hier 1955 nach einem Abendessen in der Downing Street verabschiedet Foto: PA Charles Philip Arthur George: Der erste Sohn des Paares wird am 14. November 1948 geboren. Nach dem Tod von Elizabeth II. ist Charles seit dem 8.9.2022 der rechtmäßige König Großbritanniens. Foto: Marijan Murat/dpa Anne Elizabeth Alice Louise: die einzige Tochter wird am 15. August 1950 geboren. Foto: Tal Cohen/dpa Andrew Albert Christian Edward: der zweite Sohn des Paares wird am 19. Februar 1960 geboren. Foto: RICHARD WAINWRIGHT via www.imago-images.de Edward Antony Richard Louis: das vierte und jüngste Kind wird am 10. März 1964 geboren. Foto: JUSTIN TALLIS Traumhochzeit am 29. Juli 1981. Der britische Thronfolger Charles heiratet vor Millionen Fernsehzuschauern die gerade erst 20-jährige Kindergärtnerin Lady Diana Spencer. Foto: dpa Ein gutes Jahr später war der Nachwuchs da und die Thronfolge gesichert. Prinzessin Diana und Prinz Charles im April 1983 mit Baby William, aufgenommen während eines Besuchs in Australien. Foto: Upi 31. August 1997: Lady Diana stirbt bei einem Autounfall in Paris. Die Ehe mit Charles war bereits geschieden. Am 6. September wird sie unter großer Anteilnahme der Bevölkerung beigesetzt. Foto: dpa Diesmal im kleinen Kreis. Prinz Charles heiratet im April 2005 seine langjährige Geliebte, Camilla Parker Bowles. Foto: Frank May 2007 anlässlich der Diamantenen Hochzeit von Queen Elizabeth II. und Prinz Philip entstand dieses Foto mit den vier Kindern des Paares. Drei der vier Kinder waren zu diesem Zeitpunkt geschieden, Anne und Charles wiederverheiratet. Foto: epa Tim Graham 29. April 2011: Prinz William und seine Freundin aus Studienzeiten, Catherine Middleton, heiraten in der Westminster Abbey. Die beiden erhalten von der Queen den Titel „Herzog und Herzogin von Cambridge“ als Hochzeitsgeschenk. Foto: Peter Kneffel/dpa 3. Juni 2012: Mehr als 1000 Boote und Schiffe nehmen an der größten Flottenparade aller Zeiten auf der Themse teil. Anlass ist das diamantene Thronjubiläum der Queen. Foto: Po Terry Seward/dpa Anlässlich des 90. Geburtstages der Queen entsteht 2016 dieses Foto der Jubilarin mit den drei potenziellen Königen Charles, William und George. Das Foto dient als Vorlage für eine Sonderbriefmarke. Foto: Ranald Mackechnie/dpa 2018 heiraten Prinz Harry, der zweite Sohn von Charles und Diana, und die amerikanische Schauspielerin Meghan Markle. Ein Jahr später, im Mai 2019, wird ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren. Doch der Herzog und die Herzogin von Sussex, so ihr Titel seit der Hochzeit, fühlen sich im britischen Königshaus nicht mehr wohl. Im Januar 2020 verkünden sie via Instagram ihren Rückzug von den königlichen Pflichten und wandern in die USA aus. Foto: Dominic Lipinski/dpa November 2020: 73 Jahre sind die Queen und Prinz Philip verheiratet, hier schauen sie sich zu diesem Anlass gebastelte Glückwunschkarten ihrer Urenkelkinder an. Vier Kinder, acht Enkel und derzeit (Februar 2022) zwölf Urenkel sind aus dieser Verbindung hervorgegangen. Foto: Chris Jackson/dpa 9. April 2021:Prinz Philip stirbt im Alter von 99 Jahren. Königin Elizabeth II. sitzt während seiner Beisetzung auf Schloss Windsor ganz allein und mit Maske in der Kirchenbank. Die Corona-Regeln bestimmen es so. Foto: Jonathan Brady/dpa 6. Februar 2022: Queen Elizabeth II. ist seit 70 Jahren Königin des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland. Den Tag verbringt sie traditionell zurückgezogen auf Schloss Sandringham, wo vor 70 Jahren ihr Vater starb. Foto: Britta Gürke/dpa

Familie stand ihr zur Seite

Bereits am Nachmittag haben sich alle ihre Kinder sofort auf den Weg nach Schloss Balmoral gemacht.

Ärzte hatten der Königin schon am Mittwoch Ruhe verordnet.

Ihr letzter Amtstermin

Noch vor zwei Tagen hatten Elizabeth II. Liz Truss empfangen. Die bisherige Außenministerin wurde am Dienstag von der Queen auf Schloss Balmoral in Schottland zur Nachfolgerin von Boris Johnson ernannt.

Die britische Thronfolge

Mit dem Tod der Queen ist ihr ältestes Kind, Charles, König geworden. An erster Stelle der Thronfolge steht nun sein Erstgeborener, Prinz William, gefolgt von dessen ältestem Sohn Prinz George. Dessen Geschwister Prinzessin Charlotte und Prinz Louis haben in der Thronfolge ihren Onkel Harry überholt. Bei den Windsors haben Prinzen in der Thronfolge keinen Vorrang mehr vor Prinzessinnen. Der jüngere Bruder von William steht damit auf Rang fünf. Prinz Harrys Sohn Archie reiht sich an sechster Stelle ein, Tochter Lilibet ist Nummer sieben.

Auch in OWL wird getrauert

In ihrer langen Amtszeit hat die Queen auch einige Male Ostwestfalen-Lippe besucht. Am 26. Mai 1965 waren die Königin und ihr Mann in Gütersloh zu Gast. Für die Gütersloher Kinder gab es damals schulfrei, viele von ihnen standen in der ersten Reihe, um „eine echte Königin“ samt ihrem Prinzen aus der Nähe zu sehen, berichten Zeitzeugen.

Das Bataillon „The Royal Welsh Fusiliers“ in Lemgo besuchte die englische Königin im Dezember 1980. Und als Übernachtungsmöglichkeit vor der morgendlichen Militärvisite nutzte das königliche Protokoll das Haus des Brigadegenerals in Oerlinghausen.

In Bielefeld-Brackwede rauschte sie in den 60er Jahren eigentlich nur vorbei. Für ein paar Minuten sah man sie dort am Bahnhof winkend an einem Zugfenster stehen.

Am 7. Juli 1977 schlug das Herz des Paderborner Landes für die englischen Monarchie. Achteinhalb Stunden lang machte die britische Königin Elizabeth II. im Kreis Paderborn Station. Dabei nahm sie in der Senne bei Bad Lippspringe die bislang größte britische Truppenparade auf deutschem Boden ab und trug sich anschließend im Paderborner Rathaus ins Goldene Buch der Stadt ein.

Tod von Prinz Philip im Jahr 2021

An der Seite der Queen war stets Ehemann Philip. Für die Hochzeit ins Haus Windsor verzichtete der deutsch-griechische Prinz auf eine Karriere bei der Royal Navy.

Königin Elizabeth II. von Großbritannien und ihr Mann Prinz Philip winken nach der prunkvollen Krönungszeremonie 1953 vom Balkon des Buckingham Palasts. Foto: Str/PA/dpa

Am 9. April 2021 starb Philip im Alter von 99 Jahren. Für die Queen ein schwerer Schlag.

Wüst: NRW trauert mit den Briten um Queen

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat nach dem Tod von Queen Elizabeth II. seine Trauer ausgedrückt und an ihre Verbindung mit dem bevölkerungsreichsten Bundesland erinnert. „Mit Königin Elizabeth II. verlieren wir eine der bedeutendsten und pflichtbewusstesten Monarchinnen der Zeitgeschichte“, teilte er am Donnerstagabend mit. „Nordrhein-Westfalen trauert mit den Briten um ihre Königin.“

Bei ihren Besuchen in NRW 1965 und 2004 habe sie die Herzen der Nordrhein-Westfalen berührt, sagte Wüst. Die Queen zu Gast in NRW - das sei „Ausdruck gelebter Freundschaft und tiefer Verbundenheit zwischen unseren Ländern“ gewesen. „Wegen ihrer Gelassenheit und ihrer Empathie wurde sie hochverehrt“, sagte er. „Mit ihrem Tod geht ein Kapitel Zeitgeschichte zu Ende.“

Wie der Landtag mitteilte, soll in dem Parlamentsgebäude ein Kondolenzbuch ausgelegt werden, in dem Bürgerinnen und Bürger ihre Trauer bekunden können. Die britische Königin starb am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland, wie der Palast mitteilte.

„Operation London Bridge“ - Was passiert, nachdem die Queen gestorben ist?

„London Bridge is down.“ Mit diesem Satz - auf Deutsch etwa „Die London Bridge ist eingestürzt“ - informiert der Privatsekretär der Queen den britischen Premierminister oder die Premierministerin darüber, dass Königin Elizabeth II. tot ist.

Das sind die nächsten Schritte nach Angaben der Vereinigung der Auslandspresse in Großbritannien:

- Das Außenministerium wird die Nachricht an die Regierungen außerhalb des Vereinigten Königreichs, in denen die Königin Staatsoberhaupt ist, und an die anderen Länder des Commonwealth übermitteln.

D-Day

- Der Tag, an dem die Königin stirbt, heißt D-Day. Jeder folgende Tag bis zum Tag der Beerdigung wird als D-Day+1, D-Day+2 und so weiter bezeichnet.

- Die Minister werden per E-Mail über den Tod informiert. Spätestens zehn Minuten nach Bekanntgabe des Todes werden die Flaggen auf der Straße Whitehall im Londoner Regierungsviertel auf halbmast gesenkt.

- Die britische Nachrichtenagentur Press Association wird eine Blitzmeldung senden. Gleichzeitig wird am Buckingham Palast die offizielle Mitteilung über den Tod an das Tor oder an eine Staffelei geheftet.

- Das britische Parlament und die Parlamente in Schottland, Wales und Nordirland werden vertagt.

- Auf der Webseite der Königsfamilie erscheint eine schwarze Seite mit einer Erklärung, in der der Tod bestätigt wird. Auf der Website der britischen Regierung wird ein schwarzes Banner angezeigt.

- Der Premierminister oder die Premierministerin wird als erster oder erste eine Erklärung abgeben.

- Die königliche Familie wird die Pläne für das Staatsbegräbnis veröffentlichen, das voraussichtlich zehn Tage nach dem Tod stattfinden soll. Eine nationale Schweigeminute wird angekündigt.

Operation Springflut

- Der Premierminister wird eine Audienz mit dem neuen König halten. Damit leitet er die „Operation Spring Tide“ (Springflut) ein.

- Beerbt wird Elizabeth II. von ihrem Sohn Prinz Charles. Sein königlicher Name wird Charles III. sein.

- Der neue König wird an diesem Tag um 18 Uhr eine Ansprache an die Nation halten.

D-Day+1

- Ein Rat tritt um 10 Uhr zusammen, um den König zum neuen Monarchen zu proklamieren. Die Proklamation wird im St. James's Palace und in der Royal Exchange, dem Ort der ersten Börse Londons, verlesen, wodurch Charles als König bestätigt wird.

- Das Parlament tritt zusammen, um eine Beileidsbekundung zu verabschieden. Alle parlamentarischen Arbeiten werden für zehn Tage ausgesetzt.

- Der Premierminister und das Kabinett werden um 15.30 Uhr mit dem neuen König zusammentreffen.

D-Day+2 und Operation Einhorn

- Der Sarg der Königin wird in den Buckingham-Palast gebracht sofern er nicht bereits dort ist.

- Der Leichnam der Königig wird von Balmoral mit dem königlichen Zug nach London überführt («Operation Unicorn» - also Einhorn). Sollte dies nicht möglich sein, wird ihr Leichnam nach London zurückgeflogen.

D-Day+3

- Der neue König wird den Kondolenzantrag in der Westminster Hall entgegennehmen.

- Anschließend begibt er sich auf eine Trauerreise durch das Vereinigte Königreich, beginnend mit Schottland. Er wird im schottischen Parlament einen Kondolenzantrag entgegennehmen und an einem Gottesdienst in der St. Giles' Cathedral in Edinburgh teilnehmen.

D-Day+4

- Der König wird in Nordirland eintreffen, wo er im Hillsborough Castle eine weitere Beileidsbekundung entgegennehmen und an einem Gottesdienst in der St. Anne's Cathedral in Belfast teilnehmen wird.

- Es findet eine Probe für die „Operation Lion“ (Löwe) statt: die Prozession mit dem Sarg vom Buckingham Palace zum Parlamentsgebäude Palace of Westminster.

D-Day+5

- „Operation Lion“: Der Sarg der Königin wird auf einer Route durch London vom Buckingham Palace zum Parlamentsgebäude Palace of Westminster überführt. In der Westminster Hall findet eine Gedenkfeier statt.

D-Day+6: Operation Feder

- „Operation Feather“ (Feder): Die Königin wird drei Tage im Palace of Westminster aufgebahrt. Der Sarg wird 23 Stunden am Tag für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

- Probe für den Staatsbegräbniszug

D-Day+7

- Der König reist nach Wales, um einen Antrag des walisischen Parlaments entgegenzunehmen und an einem Gottesdienst in der Kathedrale von Llandaff in Cardiff teilzunehmen.

D-Day+8 und 9

- Der Sarg wird aufgebahrt. Hunderttausende Menschen werden in London erwartet, um der Queen die letzte Ehre zu erweisen. Kondolenzbücher werden online geöffnet.

D-Day+10

- Staatstrauertag

- Das Staatsbegräbnis findet in der Westminster Abbey statt.

- Im ganzen Land wird es mittags zwei Schweigeminuten geben

- Prozessionen finden in London und Windsor statt.

- Die Königin wird auf Schloss Windsor in der King George VI. Memorial Chapel neben ihrem Vater beigesetzt. Das Porträt der Königin wird mit einem schwarzen Band in allen Rathäusern für einen Monat aufgehängt, bevor es durch ein Porträt des neuen Königs ersetzt wird.