Drei Millionen Euro für den Aston Martin von James Bond

Ein Aston Martin DB5 aus dem jüngsten James-Bond-Film «Keine Zeit zu sterben» («No Time To Die») ist für umgerechnet ca. 3,26 Millionen Euro (2,92 Millionen Pfund) in London versteigert worden.

Der ikonische Wagen, der in einer Actionszene zu Beginn des Actionthrillers eingesetzt wurde, war Teil einer Auktion, die zum 60. Jubiläum der 007-Filme am Mittwoch beim traditionsreichen Auktionshaus Christie's durchgeführt wurde. Der Erlös der Versteigerung kommt knapp 50 Hilfsorganisationen und Wohlfahrtsverbänden zugute.

Per Telefon und Internet boten unter anderem Interessenten aus Spanien, den USA, Kanada und Japan mit. Ein Aston Martin V8, den Bond-Darsteller Daniel Craig ebenfalls in «Keine Zeit zu sterben» fuhr, kam vor den Augen der 007-Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson für ca. 704.000 Euro (630.000 Pfund) unter den Hammer. In den meisten Fällen wurde der Schätzwert deutlich überboten. «Das ist unglaublich», sagte Wilson nach der zweistündigen Veranstaltung überwältigt, während Broccoli mit den Tränen kämpfte.

Armbanduhr, Fabergé-Ei und sogar ein Boot

Neben mehreren Autos wurden eine von Craig getragene Omega-Armbanduhr (ca. 250.000 Euro), die Nachbildung eines Fabergé-Eis aus «Octopussy» mit Roger Moore (ca. 366.000 Euro) und ein Boot aus dem Film «Die Welt ist nicht genug» mit Pierce Brosnan (ca. 141.000 Euro) für den guten Zweck versteigert. Im Internet geht die Christie's-Auktion mit mehr als 30 weiteren 007-Requisiten noch eine Woche lang weiter.

Der erste Kinofilm um den berühmten Geheimagenten, «James Bond - 007 jagt Dr. No», kam am 5. Oktober 1962 in die Kinos. Rund um das 60. Jubiläum finden diverse Veranstaltungen statt, darunter ein Konzert mit der Musik aus den Bond-Filmen. Dazu werden in der kommenden Woche Stars wie Dame Shirley Bassey («Goldfinger»), Lulu («The Man With The Golden Gun») und die Band Garbage («The World Is Not Enough») in der Londoner Royal Albert Hall erwartet.