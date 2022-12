Hollywood-Premiere ohne James Cameron - positiver Coronatest

James Cameron war bei der Weltpremiere von «Avatar: The Way of Water» in London dabei.

Die Hollywood-Premiere von «Avatar: The Way of Water» muss wegen eines positiven Corona-Tests ohne Regisseur James Cameron stattfinden. Er könne nicht zu seiner eigenen Premiere gehen, sagte der 68-Jährige dem Filmportal «Deadline.com». Er sei zuletzt von Tokio nach Los Angeles gereist und isoliere sich dort nun.

Ein Disney-Sprecher teilte US-Medien mit, dass es Cameron trotz der Corona-Infektion gut gehe. Er werde per Online-Schalte an Veranstaltungen teilnehmen. Vorige Woche war der gebürtige Kanadier bei der Weltpremiere in London dabei.

Zu der Filmvorführung in Hollywood wurden «Avatar: The Way of Water»-Stars wie Kate Winslet, Zoe Saldaña, Sam Worthington, Sigourney Weaver und Edie Falco erwartet.

Mit «Avatar - Aufbruch nach Pandora» (2009) schuf Cameron den finanziell erfolgreichsten Film der Geschichte. 2017 begann er mit der gleichzeitigen Arbeit an vier weiteren «Avatar»-Filmen. Die weiteren Teile sollen 2024, 2026 und 2028 anlaufen.