«Mein Sohn»: Road-Movie mit Anke Engelke

Anke Engelke kann nicht nur lustig. In ihrer Rolle als Mutter eines jungen Skaters stellt sie das unter Beweis.

In «Mein Sohn» spielt Anke Engelke die überbesorgte Mutter eines sorglosen Skaters (Jonas Dassler). Nach einem missglückten Skate-Manöver geht es für diesen in eine Reha-Klinik in die Schweiz. Seine Karriere als professioneller Skater scheint erst einmal perdu.

Jasons Mutter Marlene (Engelke), die als Fotografin arbeitet, entschließt sich dazu, ihren Sohn selbst von Berlin einmal quer durch Deutschland und schließlich bis hinein in die Schweiz zu fahren.

Bereits nach kurzer gemeinsamer Fahrt wird klar, dass es so einiges gibt, was Mutter und Sohn trennt. Und dann sind da ja auch noch all die Dinge aus der Vergangenheit, die sich sukzessive Bahn brechen.

- Mein Sohn, Deutschland 2021, 87 Min, FSK ab 12, von Lena Stahl, mit Anke Engelke, Jonas Dassler, Golo Euler.