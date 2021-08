«Nahschuss»: Lars Eidinger in Diensten der Stasi

Vor rund 40 Jahren wurde in der DDR die letzte Todesstrafe vollstreckt. Das Opfer war Werner Teske, ein 39 Jahre alter Finanzökonom, der wegen Spionage verurteilt worden war. Das Drama «Nahschuss» setzt sich mit seinem Schicksal auseinander.

Lars Eidinger spielt den frisch promovierten Franz Walter, der große Hoffnungen in seine Zukunft setzt. Doch der Staatssicherheitsdienst der DDR hat andere Pläne. Er soll einen Fußballer ausspionieren, der sich in die Bundesrepublik Deutschland abgesetzt hat. So wird Franz Teil eines Unrechtssystems, das mit Willkür, Gewalt und perfidesten Mitteln regiert. Eine Tatsache, die den jungen Mann in die Verzweiflung treibt und auch seine Beziehung zu Corina (Luise Heyer) aufs Äußerste belastet.

Nahschuss, Deutschland 2021, 116 Min., FSK ab 12, von Franziska Stünkel, mit Lars Eidinger, Luise Heyer und Devid Striesow