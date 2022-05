Tom Cruise war lange nicht bereit für «Top Gun»-Fortsetzung

Hollywood-Star Tom Cruise (59) hat sich lange nicht bereit für eine Fortsetzung von «Top Gun» gefühlt.

Direkt nach Erscheinen des Blockbusters im Jahr 1986 hätten die Verantwortlichen einen Nachfolger drehen wollen, sagte er in Cannes. «Ich sagte: Ich will es nicht machen, ich muss als Künstler wachsen, ich muss verstehen, was Kino ist, und ich weiß, was ich nicht weiß.»

Jahrzehnte später war es schließlich so weit - und Cruise schlüpfte für «Top Gun: Maverick» wieder in die Rolle des früheren Kampfpiloten Pete «Maverick» Mitchell. Die Vorführung des Blockbusters von Joseph Kosinski am Mittwochabend zählt zu den Highlights der Filmfestspiele in Cannes.

Bereits am Nachmittag schallten Lieder aus dem Soundtrack des Films über die Straßen vor dem Festspielhaus. Viele Menschen hielten auf der Suche nach Tickets Schilder hoch. In den deutschen Kinos startet «Top Gun: Maverick» am 26. Mai.