Trailer stimmt auf «Jurassic World: Dominion» ein

Ein neues Dino-Abenteuer ist auf dem Weg in die Kinos. Der deutsche Start von «Jurassic World: Ein neues Zeitalter» ist für den 9. Juni geplant.

Dinosaurier laufen durch Großstädte, bringen Schiffe zum kentern, greifen Flugzeuge an und jagen Menschen: mit spektakulären Szenen stimmen die Macher von «Jurassic World: Dominion» auf das nächste Dino-Abenteuer ein.

Ein knapp dreiminütiger Trailer wurde nach der Veröffentlichung auf YouTube am Donnerstag in kurzer Zeit über vier Millionen Mal angeklickt. Universal Pictures bringt den Film im Juni in die Kinos. Der deutsche Start von «Jurassic World: Ein neues Zeitalter» ist für den 9. Juni geplant.

Chris Pratt, Jeff Goldblum und Co.

Regisseur Colin Trevorrow holt erneut Bryce Dallas Howard und Chris Pratt in den Hauptrollen vor die Kamera. Daneben kehren Sam Neill, Laura Dern und Jeff Goldblum, die Stars aus dem Originalwerk «Jurassic Park», zurück. «Menschen und Dinosaurier können nicht koexistieren. Wir haben eine ökologische Katastrophe geschaffen», lamentiert Dern in ihrer Rolle als Paläontologin Dr. Ellie Sattler in dem Video.

Der erste Film über die Erschaffung von Dinosauriern in einem Freizeitpark nach einem Roman von Michael Crichton kam 1993 unter der Regie von Steven Spielberg ins Kino. Es folgten zwei weitere Teile, bevor die Reihe mit «Jurassic World» fortgesetzt wurde. In «Jurassic World: Das gefallene Königreich» (2018) unter der Regie von J.A. Bayona waren die Dinos der Gefangenschaft entkommen.