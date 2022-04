Bei den Katholiken tritt am 1. Mai eine neue Präventionsverordnung in Kraft

Paderborn

In den fünf katholischen Bistümern Nordrhein-Westfalens tritt am Sonntag eine neue Präventionsordnung in Kraft. Sie gilt für alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kirchengemeinden, kirchlichen Kitas, Schulen und anderen Einrichtungen.

Von Christian Althoff