Autorin Julia May Jonas thematisiert in ihrem Debüt-Roman "Vladimir" Geschlechterbeziehungen

München

John ist ein älterer Mann mit zahlreichen Affären. Seine Frau wiederum hofft auf ein Abenteuer mit dem deutlich jüngeren Vladimir. Eine solche Konstellation lässt in der Literatur an abgedroschene Klischees denken. Doch macht die New Yorker Autorin Julia May Jonas daraus einen Roman, der auf der Höhe der Zeit erzählt ist.

Von Hartmut Horstmann