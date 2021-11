"Denker" nach Bielefeld heimgekehrt

Exakt auf den Tag genau vor einem Jahr wurde August Rodins Monumentalskulptur an gleicher Stelle demontiert und auf Reisen geschickt. Stationen waren die Fondation Beyeler in Riehen im Kanton Basel-Stadt sowie das Arp Museum Bahnhof Rolandseck in Remagen, wo das Bielefelder Kunstwerk jeweils ausgestellt wurde. Am Dienstag kehrte der Denker – von Kunsthallenleiterin Christina Végh als der “berühmteste Bielefelder“ tituliert – heim.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar