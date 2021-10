Die Pandemie hat die Menschen gezwungen, tiefer in das Online-Dating einzutauchen

Gähnende Leere auf den Straßen, geschlossene Restaurants und Clubs, Kontaktverbote und die Regulierung auf ein minimales soziales Umfeld. Das alles haben die Menschen in den letzten zwei Jahren am eigenen Leibe miterlebt.

Während vorher die Innenstädte noch gut besucht gewesen sind, führten Maßnahmen dazu, dass die Menschen nur noch für das Nötigste das Haus verließen. Auch beim Einkaufen war und ist die Chance, jemanden kennenzulernen, gering. Mit Maske im Gesicht lässt sich eben nicht erkennen, ob das Gegenüber einen wirklich anspricht. Wen wundert es da, dass immer mehr Menschen sich für die Anmeldung bei Online-Dating-Seiten entschieden haben.

Neue Leute während der Pandemie kennenlernen? Klar, aber bitte nur online

Die Regeln waren eindeutig und wurden sogar mit starken Sanktionen bestraft. Strikte Kontaktverbote und somit keine Möglichkeit, im realen Leben neue Leute zu treffen und romantische Dates zu genießen. Außer auf der Arbeit oder außerhalb des Jobs durfte mit einer Person Zeit verbracht werden. Für die Suche nach einem Partner oder neuen Bekanntschaften eher suboptimal. Zum Glück gibt es die Möglichkeit der virtuellen Partnersuche und zahlreiche Dating-Plattformen, mit denen man über Chat Kontakte knüpfen und Gleichgesinnte kennenlernen kann. Genau bequemer Chat und viele einstellbare Filter für präzise Suche machen die Dating-Plattform Tatschmi einen optimalen Weg für Partnersuche, der schon vor der Pandemie auch sehr gefragt war. Sei es nur für ein unverbindliches Abenteuer oder die Suche nach einem Lebensgefährten, auf dieser Dating-Plattform wird jeder fündig. Online-Dating war schon vorab ein Hit und hat durch die Pandemie und die resultierenden Maßnahmen einen noch krasseren Boom erlebt.

Einsamkeit vs. Online-Dating

Die Abende dauerhaft allein auf der Couch zu verbringen, ist für wenige Menschen eine reizvolle Angelegenheit. Werden einem dann allerdings noch sämtliche Möglichkeiten im normalen Leben genommen, um jemanden kennenzulernen, bleibt nur der Griff zum Smartphone oder dem Laptop. Während sich Singles früher überlegt haben, eine Bar oder einen Club zu besuchen, um in Gesellschaft von anderen Menschen zu sein, ist ihnen in der Zeit der Pandemie nur die Option geblieben, sich bei einer Dating-Plattform anzumelden. Wer nicht dem Komplett von Einsamkeit unterliegen wollte, hatte keine andere Wahl, als sich einen Account zu erstellen und mit Gepflogenheiten beim Online-Dating zu beschäftigen.

Selbst Männer und Frauen, die nicht auf der Suche nach einem Partner, sondern nur nach einem erotischen Abenteuer waren, konnten lediglich über die Plattformen Gleichgesinnte finden.

Ist das das Ende des klassischen Datings und Kennenlernens?

Viele Menschen, die sich vorher noch mit der Materie beschäftigt haben, wurden plötzlich vor die Wahl gestellt. Entweder sie verzichten darauf, andere kennenzulernen oder sie melden sich auf einer Singlebörse an und gestalten dort ihren Account. Denkbar, dass sich unter ihnen auch zahlreiche Singles befinden, die dadurch erst gemerkt haben, wie bequem die Suche über die verschiedenen Portale sein kann. Vorausgesetzt, vorab werden genug Informationen eingeholt, damit es sich bei der Wahl auch um die richtige Anlaufstelle zum Kennenlernen und Daten handelt. Seriöse Partnervermittlungen und Singlebörsen erfordern Fingergefühl und das Einhalten von Regeln und trotzdem ist es dort viel leichter andere Singles zu treffen. Es ist durchaus möglich, dass zahlreiche der Mitglieder auch nach der Pandemie weiterhin bevorzugt nach einem Partner suchen.

Über den Tellerrand hinausblicken

Dadurch, dass sich die Menschen tiefer mit der Materie beschäftigt haben, sind ihnen auch die Möglichkeiten bewusst geworden. Auf dem traditionellen Weg lernt man Menschen aus der direkten Umgebung kennen. Aber was ist, wenn man gar nicht direkt vor der eigenen Haustüre suchen möchte? Dating-Plattformen haben den Vorteil, dass die Mitglieder bestimmen können, in welchem Umkreis sie nach Gleichgesinnten suchen möchten. Wer eine Fernbeziehung sucht, kann sogar international nach dem passenden Gegenüber suchen. Ein Blick über den Tellerrand hinaus und das alles bequem von der Couch aus.

Zahlreiche Funktionen ersetzen traditionelles Dating

Wer sich in den vergangenen zwei Jahren mit der Thematik beschäftigt hat, hat gemerkt, dass auch die Anbieter mit der Zeit gehen. Was einst mit dem reinen Versand von Textnachrichten begann, ist heute die reinste Kommunikationszentrale. Nicht nur, dass die Mitglieder gezielt nach Usern und Userinnen einer Plattform suchen können. Geht es um die Kontaktaufnahme und das Kennenlernen, stehen in der heutigen Zeit den Interessenten keinerlei Grenzen mehr im Weg. Früher waren Dates, die auf Singlebörsen vereinbart wurden, oft Blind-Dates. Bilder, die einem zugeschickt wurden, hätten genauso gut von einem Freund stammen können. Die Zeiten gehören der Vergangenheit an, denn auch die Betreiber der Plattformen wissen, was die Männer und Frauen wollen. Neben dem Versand von Bildern, gehört auch der Video-Chat zu den Funktionen, der dazu führt, dass die Mitglieder sich online besser kennenlernen können.

Dating Portale erleben in der Pandemie einen Boom

Nicht nur die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie haben Spuren hinterlassen. Auch in der Gesellschaft hat sich einiges verändert. Nicht nur, dass viele Menschen sich daran gewöhnt haben, im Alltag eine Maske zu tragen. Auch Online-Dating wird mit ganz anderen Augen gesehen. Allein die Plattform „Tinder“ verzeichnete letzte Jahre mehr Swipes als je zuvor. Das spricht eindeutig dafür, dass zahlreiche Menschen die Partnersuche von der realen in die virtuelle Welt verlagert haben.

Aufgrund dessen, dass die Anbieter diesen Trend erkannt und dementsprechend mit Funktionen nachgerüstet haben, wäre es kein Wunder, wenn auch viele Singles weiterhin diesen Weg der Partnersuche einschlagen. Zu Hause bleiben bedeutet so immerhin nicht direkt, darauf zu verzichten, neue Leute und vielleicht sogar die nächste große Liebe zu finden.