Haartransplantation vorher nachher: natürliche und dichte Ergebnisse

Warum sind manche von kahlen Stellen und Haarausfall betroffen?

Haarausfall (Alopezie) kann verschiedene Ursachen haben. Neben genetisch bedingten kahlen Stellen auf dem Kopf oder im Bart können auch Unfälle oder mechanischer Stress zu Haarausfall führen. Auch Vernarbungen können das Haarwachstum stören. Die Cosmedica Haarklinik in Istanbul ist darauf spezialisiert, ihren Patienten wieder zu dichtem Haarwachstum zu verhelfen.

Welche Faktoren sind für ein gutes Ergebnis entscheidend?

Um nach einer Haartransplantation Ergebnisse zu haben, die wie natürlich gewachsen aussehen, sind drei Faktoren besonders wichtig: eine natürlich aussehende Haarlinie der transplantierten Haare, die Dichte der Haare auf den vormals kahlen Stellen und der Spenderbereich nach der Haartransplantation. Dr. Levent Acar hat sich auf ein besonders natürliches Gesamtbild spezialisiert. So gewährleistet die Cosmedica-Haarklinik ein rundum gutes Haarbild auf dem ganzen Kopf.

Wie erzielt Cosmedica das beste Vorher-Nachher-Resultat?

Dr. Acar hat die FUE-Methode (Follicular Unit Extraction, Follikeleinheiten-Entnahme) weiterentwickelt und benutzt eine mikro Saphir-Klinge. So werden die Haarwurzeln nicht beschädigt und in der Spenderregion werden unschöne kahle Streifen und Narben vermieden. Mit der Saphir-Methode werden die Kanäle für die Haarwurzeln hauchfein in die Empfängerregion geschnitten und die Haare direkt in der späteren Wuchsrichtung implantiert. So fügen sich die Transplantate ganz natürlich in das Bild ein.

Natürliche Ergebnisse nach einer Haartransplantation Foto: https://de.cosmedica.com/

Die DHI-Saphir-Methode für Weltklasse-Ergebnisse

DHI steht für "Direct Hair Implantation" und ist eine nochmalige Weiterentwicklung der FUE-Saphir-Methode. Die Haarwurzeln werden dabei mit einem Stift, dem "Implanter", direkt in einen Wachstumskanal eingesetzt. Dadurch sind die notwendigen Schnitte noch einmal viel feiner und verheilen besonders schnell. Bereits am nächsten Tag kann die Nachbehandlung erfolgen, am Tag darauf die Rückreise nach Deutschland.

Welchen Vorteil bieten Haartransplantationen in der Türkei?

Der in Deutschland geborene Dr. Acar ist für die hohe Qualität seiner Arbeit mehrfach ausgezeichnet worden. Der Standort seiner Klinik in Istanbul ermöglicht ihm dabei, diese Qualität zu besonders günstigen Preisen anzubieten. Die Komplettpakete einer Haartransplantation in der Türkei inklusive Hotel-Aufenthalt im Sternehotel und Klinikshuttle kosten weniger als die Hälfte vergleichbarer Angebote in Deutschland. Dies ist durch die niedrigen Lebenshaltungs- und Betriebskosten in der Türkei möglich, während der Patient keinerlei Abstriche bei der Qualität befürchten muss, denn alle Geräte und Instrumente sind EU-zertifiziert. Bei Interesse kann der Patient nach der Behandlung gleich einen Urlaub vor Ort verbringen und die angenehme Luft am Bosporus nutzen, um sich und seine Kopfhaut so richtig zu erholen.

Was ist nach der Haartransplantation zu beachten?

Die Kopfhaut sollte für ein paar Tage nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein, da die Haarwurzeln nach dem Eingriff erst in eine Erholungsphase eintreten. Diesen Vorgang nennt man im Fachjargon "Shedding", die verpflanzten Haare fallen zunächst aus und beginnen dann direkt aus der Wurzel heraus nachzuwachsen. Diesen vollkommen natürlichen Vorgang kann man mit einem sanften Pflegeprogramm unterstützen. Die Cosmedica-Klinik und das kompetente Team von Dr. Acar beraten die Patienten umfassend. Zur Nachbehandlung muss man dann nicht noch einmal in die Türkei fahren, denn diese wird ebenso wie die kostenlose Beratung vorab auch in der Außenstelle in Düsseldorf sowie online angeboten.

Haartransplantation vorher nachher Bilder:

Schauen Sie sich gerne den Haartransplantation vorher nachher Vergleich bei der Cosmedica Clinic an. Die mikro DHI Saphir Haartransplantation ist eine wirksame Methode um lichte Stellen wieder zu vollem Haar zu bringen. Die nachher Ergebnisse können sich sehen lassen.