Kunst und Kultur in Zeiten von Corona: Walk Acts schaffen Abstand

Was sind Walk Acts eigentlich?

Sogenannte Walk Acts oder Walking Acts sind Künstler, die ihre Kunst in Bewegung präsentieren. Sie laufen herum und stehen nicht einfach auf einer Bühne. Die Möglichkeiten sind dabei vielfältig: ob musikalischer Walk Act, bekannte Figur aus Funk und Fernsehen mit überlebensgroßem Kostüm oder Zauberkünstler. Auch Akrobaten, Jongleure und andere Kunstschaffende können als Walking Acts arbeiten. Es gibt für jeden Geschmack einen passenden Walk Act.

Genauso liegen die Vorteile eines Walking Acts auf der Hand. So sind Walk Acts weitaus flexibler und können sich jederzeit an die Gegebenheiten der Veranstaltung anpassen. Sie sind mobil und können sich auch zwischen den Gästen bewegen. Walk Acts sind zum Greifen nah und bewegen sich auf Augenhöhe mit dem Publikum. Sie können die Gäste sogar interaktiv in die Vorführung miteinbeziehen, ohne dass eine Bühne notwendig wird.

Eine besondere Stellung nimmt der Musik Walk Act ein. Er verfügt über außergewöhnliches Equipment und kann seine Musik „on the go“ vortragen. Die meisten Musik Walk Acts sind sogenannte One Man Bands. Das heißt, sie bestehen nur aus einem Künstler, der alle Instrumente mit wenigen Handgriffen selbst spielt. Er bietet überdies einen hohen Unterhaltungswert für die Besucher, die sich an der künstlerischen, akrobatischen und musikalischen Darbietung erfreuen.

Bei der Auswahl der Musik gibt es eine große Bandbreite. Neben Folk, Country und Rockmusik spielen viele Walking Acts auch aktuelle Charts oder Schlager. Die Auswahl der Musik geschieht natürlich in enger Abstimmung mit den Veranstaltern, um das Programm bestmöglich auf das anwesende Publikum zuzuschneiden. Wichtig ist lediglich, dass der Künstler alle Instrumente spielt, die benötigt werden.

Bei Straßen-, Stadt- und Volksfesten kommen Walk Acts genau richtig! Foto: Pixabay.com © tassilo111

Künstlerische Darbietungen unter freiem Himmel

Walk Acts sind die ideale Besetzung für Veranstaltungen draußen. Zudem sind sie auf Messen und Kongressen beliebt. Besonders gut eignen sich Walking Acts aber bei folgenden Veranstaltungen:

Stadtfeste

Straßenfeste

Kirmes oder Jahrmärkte

Weihnachtsmärkte

Flohmärkte

Freizeitparks

Volksfeste

Unter freiem Himmel, bei Veranstaltungen mit viel Platz, sind Walking Acts, wie ein Sprech-, Kinder- oder mobiles Pantomime-Theater, die richtige Wahl. Sie können das Publikum an verschiedenen Stellen begeistern, sodass sich die Gäste gleichmäßig auf dem Gelände verteilen. Dies ist auch ein Vorteil für andere anwesende Händler, Künstler oder Gastronomen. Denn die Veranstaltungsbesucher halten sich nicht nur an einer Stelle, beispielsweise der Bühne, auf. Stattdessen bewegen sie sich frei über das Gelände.

Walking Acts können Abstand halten

Da Walk Acts nicht an eine Bühne gebunden sind, halten die Besucher automatisch mehr Abstand. Es kommt nicht zu einem Gedränge, sondern die Gäste verteilen sich besser. Engagiert ein Veranstalter mehrere Walking Acts, führt das dazu, dass es überall auf dem Veranstaltungsgelände etwas zu sehen gibt. Auch kann ein Walking Act selbst besser Abstand zu den Gästen der Veranstaltung halten und minimiert so das Risiko einer Ansteckung mit COVID-19.

Wichtig für die Künstler ist eine vorherige Ortsbegehung. So können sie sehen, wie groß das Veranstaltungsgelände ist und wo Punkte sind, an denen es höchstwahrscheinlich zu Menschenansammlungen kommt. Der Walking Act tritt dann gezielt an anderen Stellen auf und hilft so aktiv dabei, die Menschenmassen zu zerstreuen. So gesehen ist ein Walk Act also ein wichtiger Bestandteil des Hygienekonzepts von Veranstaltungen.

Nachdem Veranstaltungen 2020 praktisch nicht möglich waren, dürfen Künstler nun langsam, aber sicher wieder auftreten. Foto: Pixabay.com © JuliaBoldt

Künstler möchten wieder auftreten – kommt die Normalität zurück?

Bereits im letzten Jahr gab es zahlreiche Initiativen von Kunst- und Kulturschaffenden, um die Branche nicht komplett sich selbst zu überlassen. Viele Musiker und andere Künstler sind auf die Straße gegangen, um die Politik darauf aufmerksam zu machen, in welcher Lage sie sich befinden. Das zeigt: Kunstschaffende möchten ihre Kunst präsentieren. Sie möchten auftreten und Fans begeistern. In diesem Jahr ist das endlich wieder möglich.

Dass Veranstaltungen mit Musikern und anderen Künstlern langsam wieder möglich werden, ist ein wichtiger Schritt für die gesamte Branche. Ein gewisser Grad an Normalität kehrt zurück, wenn die Veranstaltungen auch mit strengen Hygieneauflagen und der Pflicht zum Tragen einer Maske stattfinden müssen. Die Coronaschutzverordnung des Landes NRW sieht beispielsweise vor, dass größere Veranstaltungen derzeit nur unter 3G-Regeln stattfinden dürfen. Walk Acts sind ein guter Kompromiss, um größere Veranstaltungen aufzulockern und sie nach aktuellen Standards durchführen zu können. So kann allmählich immer mehr Normalität zurückkehren.