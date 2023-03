Glanz und Gloria am berühmten Broadway

New York

Eigentlich erstaunlich, dass es ein solches Museum noch nicht gab: ein Museum, das die Historie des Broadway abbildet. Seit Mitte November 2022 ist diese Lücke geschlossen: An der 45. Straße, nur wenige Schritte vom New Yorker Times Square entfernt, lädt das Museum of Broadway dazu ein, die Geschichte des Musicals näher kennenzulernen. Und zwar ausschließlich die: Dem Schauspiel wurde kein Platz eingeräumt.

Von Burgit Hörttrich