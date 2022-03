Ohne Haltern auch kein „nasser Limes“

Mit der Sonderausstellung „Rom in Westfalen 2.0“ klinkt sich das Römermuseum des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe in Haltern am See in die NRW-Landesausstellung „Roms fließende Grenzen“ ein und erhält dadurch ein „Update“. Mindestens drei Exponate sind archäologische Sensationen. Wir erklären, warum das so ist.

Der Römerdolch wurde 2019 in einem Gräberfeld in Haltern gefunden. Teile des römischen Schienenpanzers aus Kalkriese.

Man darf es mit den Worten von Landesdirektor Matthias Löb ruhig zuspitzen: „Ohne Haltern kein niedergermanischer Limes und auch kein Weltkulturerbe.“ Nun soll man in der Geschichte nicht „kontrafaktisch“ denken, aber Gedankenspiele haben ihren Reiz. Wenn die Römer unter Statthalter Varus eben nicht am Teutoburger Wald untergegangen wären und also nicht das damalige militärtechnisch exponierte „Aliso“ aufgegeben hätten, dann wäre der Rhein als „nasser Limes“ eben auch nicht „die“ nordwestliche Römergrenze geworden, als die wir sie heute historisch wertschätzen.

it der Sonderausstellung „Rom in Westfalen 2.0“ klinkt sich das Römermuseum des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe in Haltern am See in die NRW-Landesausstellung „Roms fließende Grenzen“ ein und erhält dadurch ein „Update“. Von diesem Freitag (25. März) an bis zum 30. Oktober ist die Schau zu sehen.

Museumsdirektor Dr. Josef Mühlenbrock und Landesdirektor Matthias Löb (r.) schauen sich zwei ineinandergeschachtelte Römerhelme an. Foto: Loy

Das Wort „Update“ ist hier in mehrfacher Hinsicht zu deuten: Erstens wurde die Dauerausstellung erweitert und mit rund 150 exquisiten Ausstellungsstücken aufgewertet. Zweitens ist die Schau durchdigitalisiert – von der personifizierten Führung über Apps bis hin zu einem „Kommandoraum“, von dem aus „Augustus“ das Vordringen seiner Legionen ins Land östlich des Rheins und nördlich der Lippe verfolgt.

lles Digitale ist natürlich nur halb so viel wert wie der Charme der Originalfunde. Da gibt es drei einzigartige Sensationsstücke, die in klimatisierten Vitrinen ruhen. Es ist zum einen der in einem Grab in Haltern gefundene und fein restaurierte Legionärsdolch samt Waffengürtel, sodann finden sich zwei Römerhelme. Als besondere Leihgabe hat das Varusschlacht-Museum in Kalkriese Schulterteile des jüngst entdeckten Schienenpanzers aus augusteischer Zeit ausgeliehen. Diese Exponate muss der Museumsgast in jedem Fall gesehen haben, bevor er sich ins Getümmel von Museumspädagogik und Mitmachstationen begibt, für die Haltern vorbildlich ist.

Auch das römische Totenbett zählt zu den Blickfängen. Foto: Loy

Sensationsfunde

Archäologen stießen 2019 im römischen Gräberfeld von Haltern auf zwei außergewöhnliche Funde: den verzierten Dolch eines Legionärs und den dazugehörigen Waffengürtel. Europaweit gibt es keine weitere derartig gut erhaltene Kombination. Bereits 2017 entdeckten Experten bei Ausgrabungen am Westtor des Hauptlagers von Haltern zwei ineinandersteckende Legionärshelme. Es sind „Halbfabrikate“, die vermutlich entsorgt wurden. Eine Sensation war 2018 der Fund eines Schienenpanzers in Kalkriese bei Osnabrück. Es ist das am besten erhaltene und derzeit älteste bekannte Exemplar dieses römischen Rüstungstyps.

Draußen, am rekonstruierten Tor des Lagers, entsteht zudem das neue römische Wachhaus. Es soll ab Sommer den deutschlandweit ersten Römer-Escape-Room beherbergen, in dem der Besucher dann die letzten Stunden der Römer vor der Flucht hinter die sichere Rheingrenze erleben kann.

Chefarchäologe Prof. Dr. Michael Rind erwartet in Zukunft noch weitere spektakuläre Funde aus der Römerzeit in Westfalen: „Viele unserer Entdeckungen sind Zufallsbefunde. Zur Archäologie gehört immer auch ein Quentchen Glück, aber natürlich profitieren auch wir vom technischen Fortschritt.“ Dazu gehören unter anderem Radar- oder Magnetometermessungen.

Teile des römischen Schienenpanzers aus Kalkriese in Haltern Foto: Loy

Wie Römer und Germanen vor 2000 Jahren schlüpfen die Gäste der aktuellen Sonderausstellung in verschiedene Rollen. So darf man sich als römischer Pionier oder auch als germanischer Widerstandskämpfer ins historische Getümmel stürzen. Auch dürfen römische Handwerkstechniken und moderne archäologische Methoden ausprobiert werden. Museumsleiter Dr. Josef Mühlenbrock: „Wir wollen nicht allein brandaktuelle Römer-Funde aus der Region zeigen. Die Menschen sollen tief eintauchen in die Geschichte und sich selbst als Römerinnen und Römer fühlen.“ Moderne Medien spielen dabei eine wichtige Rolle. Figuren im Graffiti-Style begleiten die Besucher analog und dank einer App auch digital durch die Ausstellung.