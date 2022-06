Paul McCartney (The Beatles) und Brian Wilson (The Beach Boys): Zwei musikalische Genies werden 80

Liverpool/Hawthorne

Beide gelten als musikalische Genies, haben der Welt zahllose Hits beschert, spielten Bass in ihrer Band und haben innerhalb von zwei Tagen Geburtstag, am 18. und 20. Juni. Ansonsten könnten sie unterschiedlicher kaum sein: Glückwünsche zum 80. Geburtstag gehen an Paul McCartney von den Beatles und an Brian Wilson von den Beach Boys.

Von Stefan Lind