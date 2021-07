Probleme der Erziehung von den modernen Kindern

Viele Eltern und Lehrer sprechen von der unerfreulichen Tendenz: das moderne Kind will nicht lernen und mit den Gleichaltrigen kommunizieren. Es interessiert sich mehr für den Computer oder das Tablet, als für die Kommunikation mit den lebendigen Menschen. Die Kinder von heute bekommen auch sehr schnell alles, was sie wollen, und sie verlieren auch sehr schnell Interesse dafür. Sehr oft haben die Kinder überhaupt keine Motivation und das Niveau ihrer Nichtbereitschaft für das Leben in der modernen Welt schockiert. Wir versuchen jetzt, die Ursachen dieser Tendenz klarer zu machen.

Von der Geburt entwickelt sich jedes Kind individuell. Es ist unmöglich, eine universelle Methode der Erziehung auszudenken, die jedem Kind passen wird. Es gibt aber eine Reihe von allgemeinen Faktoren, die die Kinder auf dem Wege der richtigen Entwicklung stören.

Mangel an der Kommunikation

Sehr oft geben die Eltern dem Kind ein Smartphone oder ein Tablet in die Hand, damit es spielt, während sie sich mit ihren Aufgaben beschäftigen. Das führt dazu, dass die Kinder wenig Kontakt mit den Erwachsenen haben und zwischen ihnen keine vertraulichen Beziehungen aufgebaut werden. Die modernen Technologien halten die Kinder und ihre Eltern fern voneinander.

Die Kommunikationsfähigkeit ist sehr wichtig für den modernen Menschen. Sie wird von der Kindheit an formiert, wenn das Kind unter den Familienmitgliedern oder Gleichaltrigen ist. Früher verbrachten die Kinder viel Zeit draußen, außerhalb der Wohnung. Sie lehrten, wie man Freunde findet oder richtig Spiele spielt. Heutzutage bevorzugt das Kind den Spielen draußen Videospiele oder soziale Netze. Das macht es unvorbereitet für das soziale Leben und Arbeit im Kollektiv. Die Kommunikationsfähigkeit erscheint nicht von sich selbst, man muss sie entwickeln.

Technologien

Sie sind in allen Sphären des Lebens breit vertreten, besonders in der Unterhaltung. Der moderne Mensch verbringt viel Zeit am Computer oder Handy, schaut lustige Videos im Internet an und kommuniziert in dem Messenger. Die Kinder sind keine Ausnahme davon. Das moderne Kind verbringt viel Zeit seit der frühen Kindheit an den Videospielen. Ihre Dynamik und Spezialeffekte attraktiven es sehr stark, die Informationen am Bildschirm werden schnell und leicht verbraucht.

Die Probleme beginnen in der Schule. Die Lehrbücher sind nicht so bunt und attraktiv, die Schularbeit geht viel schwerer im Vergleich mit den Levels in dem Lieblingsvideospiel. Die Kinder langweilen sich, das Interesse, das am Anfang erschienen ist, geht schnell weg.

Die Gewohnheit, sich immer auf die Technologien zu verlassen, senkt Motivation der Kinder, etwas Neues selbst zu erfahren. Wenn die beliebige Information nach einem Knopfdruck da ist, wird sie von den Kindern nicht geschätzt.

Mann soll natürlich nicht alle Technologien als negativ betrachten. Es gibt viele nützliche Internetseiten, die jeden Schüler und Studenten mit verschiedenen Texten für das Studium, die künftigen Business-Geschäfte oder ein Blog im Internet versorgen können.

Überfluss an Gütern

Die modernen Kinder wachsen im Komfort. Leckeres Essen, schicke Kleidung, allerneuste Gadgets – die Eltern möchten den Kindern das Beste geben. Das Kind bekommt alles nicht weil es das verdient hat, sondern einfach so ohne jeden Grund. Deswegen kann das Kind die Bemühungen und die Arbeit, die hinter jedem Geschenk stehen, nicht richtig einschätzen.

Das Gleiche passiert auch mit den immateriellen Wünschen – sie werden oft sofort auf erstes Anfordern erfüllt. Sie gehen zum Beispiel mit dem Kind spazieren. Nach 5 Minuten sagt es, dass es hungrig sei, und wir rennen schon zurück nach Hause, um dem Kind etwas zu essen geben, obwohl es kaum für diese kurze Zeit hungrig werden konnte. Das führt dazu, dass sich die Kinder an den erhöhten Komfort gewöhnen, und sogar kleine Stresssituation nicht ertragen können.

Die Fähigkeit, seine Wünsche und Bedürfnisse auf den Hintergrund zu rücken, ist sehr wichtig für das Erwachsenenleben. Ohne diese Fähigkeit kann man sich kaum einen erfolgreichen modernen Menschen vorstellen.

Unselbständigkeit

Die Eltern streben natürlich danach, das Kind möglichst von allen Unannehmlichkeiten fern zu halten. Die Kinder wachsen auf, aber die Eltern setzen fort, um sie zu sorgen. Hat das Kind eine schlechte Note in der Schule bekommen, bieten die Eltern den Lehrer um die zweite Chance für ihr Kind, kann das Kind die Hausaufgabe nicht machen, erfüllen die Eltern alles anstatt des Kindes.

Natürlich ist der Einfluss der Erwachsenen auf die Kinder wichtig, aber noch wichtiger ist, dass die Kinder lehren, selbst ihre Probleme zu lösen. Die Eltern sollen das Kind dabei unterstützen, aber nicht eine Schutzmauer zwischen der Welt und dem Kind aufbauen.

Die nicht lebensfähigen, sich auf die Eltern verlassenden, unsicheren Kinder können ihre Probleme im Erwachsenenleben nicht lösen. Das Fehlen der Selbständigkeit führt dazu, dass das Kind infantil wird.

Fazit

In jeder Zeitperiode waren die persönlichen Kontakte zwischen den Eltern und Kindern eine zuverlässige Grundlage für die erfolgreiche Erziehung des Kindes. In der modernen Welt sollen die Technologien nicht als Ersatz der persönlichen Kommunikation, sondern als nützliche Hinzufügung der alten Erziehungsmethoden betrachtet werden. Nur auf solche Weise kann man heute Kinder als selbständige und reife Menschen großziehen.