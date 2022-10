1937 ist die Familie Rath keine richtige Familie mehr: Gereon ist in Wiesbaden untergetaucht, Fritze sitzt in der Irrenanstalt, und Charlotte will in Berlin Fritze und ihre Freundin Greta retten. Darum geht es im Groben in Volker Kutschers neuntem Roman „Transatlantik“ (Piper, 592 Seiten, 26 Euro), der an diesem Donnerstag erscheint.

Welche Rolle spielt das „Hindenburg“-Unglück in Volker Kutschers Roman „Transatlantik“? Am 6. Mai 1937 wurde der Zeppelin bei der Landung an der US-Ostküste zerstört, als sich die Wasserstofffüllung entzündete. 35 der 97 Menschen an Bord sowie ein Mitglied der Bodenmannschaft kamen ums Leben.

Am Rand der Frankfurter Buchmesse hat sich der 59-jährige Bestseller-Autor Zeit für ein ausführliches Gespräch genommen.

Charlotte Rath bestellt ihren Wodka-Martini „gerührt, nicht geschüttelt“. Konnten Sie sich das umgedrehte James-Bond-Zitat nicht verkneifen?

Volker Kutscher: An der Stelle passt es, weil der Drink zu der Zeit selten bestellt wird und der Barkeeper keinen Shaker hat. Ich mache das ab und an ganz gerne, ich habe auch schon mal aus „Kottan ermittelt“ zitiert. Solche Sätze waren sprachlich in den 1930er Jahren möglich und werden durch unser Wissen in den Kontext gestellt. Das ist eine postmoderne Spielerei für die Leserinnen und Leser, die sich daran erfreuen, aber auch ein Signal von mir, dass die Rath-Romane nicht 1938 geschrieben wurden. Schon im „Nassen Fisch“ steht vorne neben einem Zitat von Walther Rathenau eines von den Rolling Stones.

Ist „Transatlantik“ die unmittelbare Fortsetzung von „Olympia“?

Kutscher: Jein. Der Anschluss ist hier tatsächlich etwas enger als in den anderen Romanen. Und in „Olympia“ habe ich schon auf „Transatlantik“ vorausgedeutet, zum Beispiel Gereon Raths Untertauchen und die Fahrt mit der „Hindenburg“, die nicht so gut endet. Manche haben da schon gemeint, ich würde Gereon Rath auf billige Weise sterben lassen. Wer sich informiert hat, weiß aber, dass viele die „Hindenburg“-Katastrophe überlebt haben. Man kann „Transatlantik“ lesen, ohne „Olympia“ oder die anderen Bücher gelesen zu haben. Natürlich ist das Lesevergnügen größer, wenn man die gesamte Reihe chronologisch liest.

Autor Volker Kutscher. Foto: Andreas Chudowski

Welche Recherche-Möglichkeiten gibt es, wenn man die Gastronomie der 1930er Jahre beschreibt?

Kutscher: In Zeitungsarchiven finde ich eine Menge dazu, welche Lebensmittel damals wie teuer waren. Ich bin gar nicht so viel in Archiven unterwegs, ich frage dann lieber Historikerinnen und Historiker, die sich mit der Sache auskennen. Die schicken mir zum Beispiel amtliche Schriftstücke aus der Zeit, anhand derer ich das NS-Behördendeutsch nachempfinden kann. Bei der Recherche zu „Olympia“ habe ich eine Speisekarte des Restaurants im Olympischen Dorf gefunden. Und eine alte Aschinger-Speisekarte hängt bei mir an der Wand, damit ich mich preislich orientieren kann. Sogar Pommes Frites gab es schon, allerdings war das damals etwas Besonderes. Das Preisgefüge war völlig anders als heute: Lebensmittel waren viel teurer, das Wohnen dagegen preiswerter.

Fiktive Dialoge mit Hermann Göring

Wie haben Sie die fiktiven Dialoge mit Hermann Göring geschrieben?

Kutscher: Als Quellen gibt es die offiziellen Reden in Schrift und Bild und die Berichte darüber, wie er privat auftrat. Natürlich ist Göring, wenn er in meinen Romanen auftritt, eine fiktive Figur, allein schon, weil er mit Menschen redet, die nie gelebt haben, wie Reinhold Gräf oder Andreas Lange. Dennoch versuche ich, dem historischen Göring möglichst nahe zu kommen, und hoffe, dass mir der Versuch der Annäherung an diesen Charakter gelungen ist. Auch joviale Typen können Blut an den Händen haben.

Sind Charlotte und Gereon als Hauptfiguren jetzt noch gleichberechtigter, weil sie räumlich getrennt sind?

Kutscher: In „Transatlantik“ ist Charlotte die Hauptfigur. Es ist ein Rath-Roman, so steht es auch auf dem Buchcover, aber es ist ein Charlotte-Rath-Roman. Ursprünglich wollte ich Gereon noch weniger Platz zugestehen.

Bleibt es bei zehn Romanen?

Kutscher: Ja. In zwei Jahren soll der zehnte Band der Reihe erscheinen. Den Zwei-Jahres-Rhythmus möchte ich gerne beibehalten.

Und den Schlusspunkt bildet wie angekündigt die Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938?

Kutscher: Genau. Im Herbst 1938 spielt auch die Sudetenkrise eine wichtige Rolle. Es gab im September 1938 Pläne in Wehrmachtskreisen, gegen Adolf Hitler zu putschen und ihn zu töten. Doch das Münchner Abkommen rettete Hitler, weil die Verschwörer ihr Vorhaben zurückziehen mussten. Denn ein Staatsstreich ge­gen Hitler wäre nach dessen diplomatischem Erfolg nicht vermittelbar gewesen. Es gibt also viel Stoff, und mein Hauptproblem beim letzten Roman wird sein, unter 1000 Seiten zu bleiben.

Volker Kutscher, „Transatlantik“, Piper Verlag München, 592 Seiten, 26 Euro. Foto: Piper

Wie flexibel sind Sie zum jetzigen Zeitpunkt inhaltlich, was den zehnten Roman angeht?

Kutscher: Ich bin noch nicht so weit, wie man vielleicht vermuten könnte. Ich weiß, wie der Roman anfangen soll. Ich treffe meine Figuren an der Stelle, an der sie „Transatlantik“ verlassen haben. Das Schreiben ist jedes Mal von Neuem ein Experiment. Ich habe Szenen im Kopf, die ich gerne im Roman hätte, aber ich weiß jetzt noch nicht, ob sie funktionieren. Das Ende ist auch noch offen.

Sind Sie zufrieden mit der vierten Staffel von „Babylon Berlin“?

Kutscher: Ich bin mit der vierten Staffel zufriedener als mit der dritten. Generell freue ich mich über jede Änderung, die die Geschichte gut macht, und ärgere mich über jede Änderung, die sie schlecht macht. Und davon gibt es beides.

Wie nehmen Sie die Bücher von Autorenkollegen wahr, die ihre Geschichten nach Ihnen in der gleichen Zeit ansiedeln? Sind das Trittbrettfahrer?

Kutscher: Nein. Ich war ja auch nicht der erste. Susanne Goga hat 2005 mit „Leo Berlin“ einen Roman veröffentlicht, der 1922 in der Weimarer Republik spielt, da hatte ich mit dem Manuskript des „Nassen Fischs“ gerade erst einen Verlag gefunden. Verantwortlich für solche Wellen sind in der Regel die Verlage und nicht die Autorinnen und Autoren. Als Vampirromane erfolgreich waren, gab es in den Buchhandlungen ganze Tische voller Vampirromane unterschiedlicher Verlage. Wenn ein Trend funktioniert, haben passende Manuskripte eher eine Chance, veröffentlicht zu werden. Das erklärt den Effekt. Es mag vereinzelt auch Autoren geben, die bewusst auf solchen Erfolgswellen reiten wollen, aber man kann Bestseller nicht planen.

Was kommt nach Gereon Rath?

Kutscher: Gereon Rath. Nach „Moabit“ und „Mitte“ werde ich mit der Illustratorin Kat Menschik noch einen dritten kleinen Band machen, der nach dem letzten Roman erscheint. Und dann habe ich noch eine ganze Reihe Kurzgeschichten aus dem Gereon-Rath-Kosmos, die würde ich gerne zusammen mit einigen, die ich erst noch schreiben müsste, in einem Kurzgeschichtenband sammeln. Damit wäre ich dann die nächsten vier Jahre noch ziemlich gut beschäftigt. Dann erst gucke ich in meinen Ideenordner auf der Festplatte. Und darin kommt Gereon Rath nicht vor.