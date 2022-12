Cybercrime und Ransomware: Wie kann man sich bestmöglichst davor schützen?

Wer Opfer einer Cyberattacke geworden ist, hat mit einer ganzen Reihe von negativen Folgen zu kämpfen - dies gilt sowohl für Privatpersonen als auch Unternehmen. So wird beispielsweise bei Ransomware-Angriffen der Rechner eines Anwenders beziehungsweise das Netzwerk eines Unternehmens befallen und dadurch die Daten verschlüsselt oder versteckt. In der Folge ist es dann unmöglich, die Geräte zu bedienen oder auf die Dateien zuzugreifen.

Es erwischt die Betroffenen in der Regel ohne Vorwarnung: Plötzlich ist ihre EDV faktisch nicht mehr zugänglich. Für Privatanwender ist das schon sehr ärgerlich, denn neben persönlichen Daten, die ihnen alleine aus emotionalen Gründen wichtig sind, sind davon oft auch solche Files betroffen, die wichtige oder sensible Informationen beinhalten. Bei Unternehmen kommt erschwerend hinzu, dass Arbeitsabläufe nicht mehr durchgeführt werden können und auch das Vertrauen in der Öffentlichkeit darunter leidet, wenn der Vorfall publik wird. Daher sollte man dafür sorgen, dass solch ein Angriff gar nicht erst passieren kann.

Nicht unüberlegt handeln

Wenn es allerdings doch geschehen ist, gilt als wichtigste Regel: Ruhe bewahren. Bei einem Ransomware-Angriff ist es außerdem wichtig, nicht auf die Zahlungsforderungen einzugehen. Stattdessen sollte man sich an ein spezialisiertes Unternehmen für Datenrettung wenden. Denn dass die Erpresser nach einer Lösegeldüberweisung die Daten freigeben, ist äußerst ungewiss. Datenrettungsunternehmen hingegen werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um zu retten, was zu retten ist.

Vorsorgen, anstatt das Nachsehen zu haben

Es ist angeraten, Kriminellen so wenige Möglichkeiten wie möglich zu geben, in einen Rechner beziehungsweise ein Netzwerk einzudringen und ihre Attacken durchführen zu können. Einige der wichtigsten Maßnahmen hierbei sind:

1. Sich und seine Mitarbeiter sensibilisieren

Eines der größten Sicherheitsrisiken sitzt immer noch vor dem Rechner, nämlich der User. Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass im Internet Gefahren lauern. Indem man sich und andere dafür sensibilisiert, hat man schon den ersten wichtigen Schritt getan.

2. Keine sensiblen Informationen preisgeben

Cyberattacken können auch über das Telefon hereinkommen. So gibt es beispielsweise die Masche, dass Anrufer behaupten, von Microsoft zu sein und aus einem bestimmten Grund einen Fernzugriff auf den Rechner benötigen. Darauf sollte man nicht eingehen, sondern stattdessen das Gespräch umgehend beenden.

3. Keine unsicheren Links anklicken

Über E-Mails werden oftmals unsichere Links verschickt. Schon das Anklicken eines solchen Links kann dazu führen, dass ein Download gestartet und in der Folge der Rechner oder das Netzwerk infiziert wird. Gleiches gilt für Anhänge von E-Mails; auch diese können beim Öffnen Schaden anrichten.

4. Betriebssystem und Software auf dem neuesten Stand halten

Die Hersteller von Betriebssystemen und Softwares bieten Aktualisierungen an. Diese sollte man nutzen, da damit auch Sicherheitslücken geschlossen werden.

5. Verwenden eines VPN in öffentlichen Netzwerken

Wer unterwegs online ist, sollte nach Möglichkeit sensible Transaktionen nicht innerhalb eines öffentlichen WLAN durchführen. Für alle anderen Aktionen im öffentlichen WLAN sollte man auf einen VPN-Dienst zurückgreifen.

Fazit

Ein Cyberangriff ist eine ärgerliche Sache, die auch erhebliche negative Folgen mit sich bringen kann. Ist es passiert, empfiehlt es sich, die Hilfe eines Unternehmens für Datenrettung in Anspruch zu nehmen. Wer jedoch im Internet umsichtig ist und außerdem die Software auf dem neuesten Stand hält, kann Schaden vermeiden.