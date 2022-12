PageSpeed – Bedeutung im Online-Handel

Das Keyword PageSpeed umfasst die Ladegeschwindigkeit oder auch die allgemeine Leistung des Online-Shops. Essenziell ist hier die Betrachtung der Geschwindigkeit in welcher der Online-Shop nach Aufruf der Seite lädt.

Der PageSpeed kann also direkt die Performance Ihres Online-Shops verbessern, da der Kunde ohne nervige Ladezeiten schnell auf Ihre Produkte zugreifen kann.

Eine langsam ladende Seite oder Inhalte, die sogar nachladen müssen, sorgen für ein unprofessionelles Auftreten und oftmals auch für das Verlassen des Online-Shops von Seiten der Kunden.

Zusätzlich hat Google schon vor langer Zeit den PageSpeed als Faktor für Ihr Page Ranking hinzugefügt. Somit ist der Pagespeed nicht nur für die Kunden relevant, sondern auch aus SEO-Sicht wichtig für die Performance Ihres Shops.

Googles Studien zeigen das die durchschnittliche Ladezeit deutscher Seiten ca 2,6 Sekunden beträgt. Nur 5% der Seiten laden in unter 1 Sekunde. Jedoch gibt dieser klein scheinende Unterschied einen großen Vorteil in Hinsicht auf User Experience, SEO und somit auch Performance.

2020 veröffentlichte Google das „Page Experience“-Update, seit dem stehen die drei Metriken Largest Contentful Paint(LCP), First Input Delay(FID) und Cumulative Layout Shift(CLS) im Mittelpunkt der Shop- Performance und haben somit direkten Einfluss auf die Page Experience, die für das Google Ranking ausschlaggebend ist.

Deutlich wird auch das die Ladezeit einen direkten Einfluss auf die Conversion Rate, und somit auch auf Ihren Umsatz, hat. Nach nur 2 Sekunden Verzögerung, sinkt die Conversion Rate um mehr als 36%! Im Gegenteil dazu kann eine erhöhte Performance ihres Online-Shops die Anzahl der Käufe und Leads erhöhen.

Nun stellt sich die Frage: Wie lässt sich der PageSpeed ihres Shops optimieren?

Es gibt viele verschiedene Ansätze um Ihren Online Shop zum Thema PageSpeed zu optimieren, in diesem Beitrag beleuchte wir die fünf wohl bekanntesten.

Bildgrößen optimieren

In den meisten Fällen sorgen zu große Bilddateien und Grafiken für eine erhöhte Ladezeit. Daher wird geraten diese von Beginn an zu komprimieren und in der passenden Größe zu verwenden. Sonst nutzt der Browser zusätzliche Leistung, um diese zu skalieren. Dies wirkt sich negativ auf Ihren PageSpeed aus.

CSS- und JavaScript- Dateien

Zur Verbesserung des PageSpeed sollten die CSS und JavaScript Dateien optimiert werden. Das bedeutet so wenig Dateien, dieser Art, wie möglich zu verwenden und überflüssige Kommentare, Umbrüche und Code Passagen zu entfernen. Kleine Dateigrößen steigern die Ladegeschwindigkeit.

Content-Delivery-System

Ein CDN bietet Ihnen die Möglichkeit über verschiedene Server Webinhalte bereitzustellen. Wichtig ist hierbei die Cache- Einstellungen so wie auch die Bereitstellung der Bilder an den richtigen Stellen zu beobachten. Statische Inhalte sollten immer von einem CDN ausgeliefert werden um dem Shop-Server mehr Leistung zusprechen zu können um Kundenaufträge zu bearbeiten.

Serverkapazitäten erhöhen

Die Performance des Onlineshops hängt natürlich direkt mit der Leistung des Servers zusammen auf dem der Shop gehostet wird. Deshalb sollte die Leistung des Servers auch entsprechend der benötigten Leistung für den Onlineshop gebucht werden. Oftmals ist ein Umstieg auf performante SSD Festplatten ratsam.

Caching verbessern

Onlineshops auf PHP-Basis sparen Caches die aufwändige Datenbankenabfragen zwischenspeichert oder Code im Arbeitsspeicher ablegt, wertvolle Zeit. Verschiedene Cache Möglichkeiten wie der APC User Cache, OPCache oder auch der Varnish Code sollten hier in Betracht gezogen werden, um die Performance Ihres Shops zu steigern.

Eine professionelle E-Commerce Agentur kann bei der Auswahl der passenden technischen Infrastruktur beraten und Sie auf dem Weg zur erfolgreichen Digitalisierung Ihres B2B Vertriebs begleiten.