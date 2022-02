Bryan Adams schont Stimme mit Pausen bei der Familie

Der kanadische Sänger Bryan Adams (62) pflegt sein Markenzeichen, die raue Stimme, durch regelmäßige Arbeitspausen bei der Familie. «In der Regel arbeite ich zwei Wochen, dann verbringe ich zwei Wochen zu Hause bei den Kindern», sagte der kanadische Rockstar der Schweizer Zeitung «Blick».

Adams lebt in London. «Diese Routine habe ich seit vielen Jahren, sie ist gut für meine Ausgeglichenheit. Und auch gut für die Stimme. Durch sie überstrapaziere ich sie nicht.» Adams' größter Hit war 1991 «(Everything I Do) I Do It For You». Er bedauert, dass er in der Zeit nicht mehr Songs geschrieben habe. Im März erscheint sein Album «So Happy It Hurts». «Dieser ältere Herr gibt Vollgas», sagte Adams. Er ist gerade auf Tournee und spielt unter anderem in der Schweiz, Österreich und Deutschland.