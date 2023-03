Großbritannien schickt Mae Muller ins Rennen beim ESC

Gastgeberland Großbritannien schickt beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) die englische Sängerin Mae Muller ins Rennen. Das verkündete die 25-Jährige selbst in einer Live-Sendung des britischen Senders BBC Radio 2.

Großbritannien ist wie auch Deutschland als großer Geldgeber eine Teilnahme am ESC-Finale am 13. Mai in Liverpool sicher. Muller will dann mit dem Lied «I Wrote A Song» an frühere Erfolge britischer Kandidaten anknüpfen. Zuletzt konnte das Land den Musikwettbewerb 1997 für sich entscheiden - dem Geburtsjahr Mullers. Gewinnerin war damals die Band Katrina and the Waves mit dem Song «Love Shine a Light».

Muller: ein Traum geht in Erfüllung

«Ich bin ein Riesenfan von so vielen Künstlern, die bei Eurovision erfolgreich waren, von ABBA bis zu Måneskin», sagte Muller am Donnerstag und fügte hinzu, für sie gehe ein Traum in Erfüllung.

Den letztjährigen ESC hatte die ukrainische Band Kalush Orchestra mit ihrem Song «Stefania» gewonnen. Normalerweise würde der Wettbewerb dieses Jahr deshalb in der Ukraine stattfinden. Wegen des andauernden Kriegs wird er aber in Großbritannien ausgetragen, das mit Sam Ryder den zweiten Platz belegt hatte. Die Beatles-Heimatstadt Liverpool konnte sich in einem britischen Auswahlverfahren durchsetzen. Bürgermeisterin Joanne Anderson kündigte an, die «beste Party aller Zeiten» werfen zu wollen. Dabei solle aber die ukrainische Kultur im Vordergrund stehen.

Das Erste der ARD wird den ESC live übertragen. Für Deutschland tritt die Hamburger Rock-Band Lord Of The Lost an mit dem Lied «Blood & Glitter».