J Balvin und Ed Sheeran singen gemeinsam

Ed Sheeran singt jetzt auf Spanisch. Das geht auf ein zufälliges Treffen mit J Balvin in einem New Yorker Fitness-Studio zurück.

Der britische Popstar Ed Sheeran (31) und der kolumbianische Reggaeton-Sänger J Balvin (36) haben sich zu einer ungewöhnlichen Kooperation zusammengetan. Die beiden veröffentlichten an diesem Freitag zwei gemeinsame Songs und bekannten sich zu einer tiefen Männerfreundschaft.

Die Ballade «Forever My Love» klingt wie ein typischer Sheeran-Song, aber mit teilweise spanischem Text, den der Brite überraschend überzeugend singt. «Sigue» ist hingegen ein mit Reggeaton-Beat unterlegtes Stück für die Tanzfläche.

Trotz unterschiedlicher Musikstile schienen sich die beiden auf Anhieb zu verstehen. Zu einem ersten Treffen sei es etwa vor einem halben Jahr zufällig in einem Fitness-Studio in New York gekommen, sagte Balvin einer Mitteilung zufolge und fügte hinzu: «Wir haben über einfache Dinge einen Draht zueinander entwickelt und eine echte Freundschaft geschlossen.»

Auch Sheeran schwärmte von der «Bromance» - also brüderlicher Verbundenheit - mit dem Kolumbianer. Er habe eigentlich nur Hallo sagen wollen, doch es sei anders gekommen. «Wir haben so lange miteinander gequatscht. Zum Schluss haben wir gemeinsam zu Mittag gegessen und auch noch Afternoon Tea (getrunken)», sagte Sheeran.

Die Songs entstanden an einem gemeinsamen Tag im Studio, bei dem beide «verdammt viel Spaß» hatten, wie es in der Mitteilung hieß. Sheeran machte sogar schon ein bisschen Hoffnung auf weitere Songs: «Es war eine echte Herausforderung, dafür Spanisch zu lernen, und ich hatte viel Spaß dabei. Hoffe, ihr mögt es so sehr wie ich und haltet Ausschau nach mehr», so der britische Superstar an seine Fans.