Kelly Clarkson: Songschreiben als Therapie

Die US-Sängerin Kelly Clarkson (40, «Happier Than Ever») ist es nach eigenen Worten während ihrer Scheidung schwergefallen, an neuer Musik zu arbeiten.

«Das war das Schwierigste, was ich je erlebt habe. Ich hatte noch nie ein so schwieriges Projekt», sagte sie in einer Folge des Podcasts «The Global Chart Show with Brooke Reese». Jeder habe gewusst, dass sie sich scheiden lasse. «Es hat zwei Jahre gedauert und es war nicht einfach mit den Kindern.»

Songs zu schreiben, habe ihr aber auch dabei geholfen, ihre Gefühle zu verarbeiten. «Es fiel mir schon immer schwer, mich mitzuteilen, und so habe ich im Alter von zehn Jahren mit dem Schreiben angefangen. Weil meine Mutter sagte: Du musst aufhören, es in dich hineinzufressen. Dann explodierst du. Du musst besser kommunizieren!»

Neue Songs sollten «bald» erscheinen, sagte Clarkson weiter. Sie müsse aber noch entscheiden, welche der Lieder sie auch veröffentlichen wolle.

Die Sängerin war seit 2013 mit Brandon Blackstock (45) verheiratet. Gemeinsam haben sie eine Tochter (8) und einen Sohn (6). 2020 gab das Paar die Trennung bekannt.