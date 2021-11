Luke Combs holt sich den Top-Country-Preis

Die Country Music Association hat in Nashville Preise vergeben. Luke Combs wurde dabei als «Entertainer des Jahres» ausgezeichnet. Die meisten Trophäen gingen aber an einen anderen Musiker.

Der Country-Musiker Luke Combs (31, «Forever After All») ist bei der Verleihung der CMA-Countrypreise zum «Entertainer des Jahres» gekürt worden.

Bei der Gala der Country Music Association setzte er sich am Mittwochabend (Ortszeit) in Nashville gegen die Kollegen Eric Church, Miranda Lambert, Chris Stapleton und Carrie Underwood durch.

Die meisten Trophäen der Country-Nacht aber gingen an Stapleton. Der 43-Jährige siegte in vier Kategorien, als bester Sänger, für das Album («Starting Over»), die Single und den Song des Jahres. Carly Pearce («29: Written in Stone») wurde zur besten Sängerin gekürt.

Bei der Show in der Country-Hochburg Nashville standen Stars wie Keith Urban, Blake Shelton, Eric Church und Jennifer Hudson auf der Bühne. Die Preise wurden zum 55. Mal verliehen. Mehr als 7000 CMA-Mitglieder wählen die Gewinner aus.