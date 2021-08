New Yorker Großkonzert wegen Gewitters abgebrochen

Besucher verlassen das "We Love NYC: The Homecoming Concert" im New Yorker Central Park. Das Konzert wurde wegen eines herannahenden Unwetters mitten in der Show von Barry Manilow abgebrochen.

Gewitter und heftiger Regen haben am Samstag für den Abbruch eines Großkonzerts im New Yorker Central Park gesorgt. Bis dahin waren nach rund zweieinhalb von fünf geplanten Stunden unter anderem Carlos Santana, Andrea Bocelli und LL Cool J bereits aufgetreten.

Andere Künstler wie der Reggeaton-Star Maluma, Patti Smith und Bruce Springsteen hatten noch nicht gespielt. Bei der Veranstaltung mit 60.000 angekündigten Besuchern wollte die Stadt den Kampfgeist ihrer Bürger während der Corona-Pandemie und das Ende vieler Einschränkungen feiern.

Viele Blitze und starker Regen

Der übertragende Sender CNN berichtete, dass es im Hintergrund Gespräche des Konzertveranstalters Clive Davis mit Bürgermeister Bill de Blasio über eine Fortsetzung ohne Publikum später am Abend gab. Rund anderthalb Stunden nach dem Abbruch hatte es in der Nähe des Parks bei vielen Blitzen aber noch stark geregnet.

Sänger Barry Manilow, der zum Abbruch gerade auf der Bühne stand und seine Hits «Copacabana» und «Mandy» gesungen hatte, war daraufhin telefonisch bei CNN zugeschaltet und sang zwei seiner Hits für Moderator Anderson Cooper. Sein nächster geplanter Song sei «I Made It Through The Rain» («Ich habe es durch den Regen geschafft») gewesen, erklärte Manilow.

Viele kostenlose Tickets für Geimpfte

Rund 80 Prozent der Tickets für das weltweit bei CNN übertragene Konzert waren kostenlos. Besucher mussten am Eingang mindestens ihre Erstimpfung gegen das Virus nachweisen. Es gab dennoch Kritik daran, dass angesichts steigender Fallzahlen wegen der Delta-Variante das Konzert zu früh käme.

In New York sind die meisten Einschränkungen wegen der Pandemie aufgehoben, allerdings gilt seit Anfang der Woche eine Impfnachweis-Pflicht für die meisten Innenräume von Restaurants, Bars, Theatern, Kinos und anderen Freizeiteinrichtungen. Die Ostküstenmetropole New York war im vergangenen Frühjahr das Epizentrum der Corona-Pandemie in den USA. Inzwischen ist das Infektionsgeschehen unter Kontrolle.