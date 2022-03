Sam Ryder singt beim ESC für Großbritannien

Früher hat er ESC-Partys vor dem Fernseher gefeiert. Jetzt will Sam Ryder selbst auf die Bühne. Er vertritt Großbritannien beim Songwettbewerb in Turin.

Beim Videodienst Tiktok verzückt er seine 12 Millionen Follower regelmäßig mit Gesangseinlagen. Jetzt will Sam Ryder das Publikum beim Eurovision Song Contest (ESC) begeistern.

Der 32-Jährige mit der markanten Stimme geht am 14. Mai mit seinem Lied «Space Man» für Großbritannien ins Rennen. «Ich freue mich so», sagte Ryder der Deutschen Presse-Agentur in London. «Ich bin ein Fan des Wettbewerbs, seit ich ein Kind war. Ich habe früher mit meinen Eltern, Großeltern und Freunden Partys veranstaltet, wir haben das zusammen geguckt.»

Eher Pop als Rock

Der Eurovision-Sieg der finnischen Rockband Lordi im Jahr 2006 gefiel ihm besonders. «Denn ich stehe voll auf Rockmusik und Gitarrensoli», so Ryder. «Meine Lieblingsband seit meiner Kindheit ist Iron Maiden.» Sein eigener ESC-Beitrag ist zwar eher ein Pop- als ein Rocksong, aber «Space Man» wurde laut Ryder von klassischem Rock inspiriert. «Ich zolle damit meinen Helden Tribut: Freddie Mercury, David Bowie, Elton John», sagte der Sänger, der mit Vollbart und langen Haaren als Heavy-Metal-Musiker durchgehen könnte. «Obwohl es absolut kein harter Rocksong ist, gibt es Elemente, die eine Hommage an das Genre sind.»

Ryder war Mitglied in einigen unbeachteten Bands gewesen und hatte mehrere Jahre auf Hochzeiten gesungen, bevor er ab 2020 mit Coverversionen auf Tiktok und Youtube für Aufsehen sorgte. Dann fragte ihn die BBC, ob er sein Land in Turin (Italien) vertreten will. «Keine leichte Entscheidung», gab er zu. Denn in den vergangenen Jahren schnitt Großbritannien beim ESC selten gut ab und wurde im Vorjahr mit null Punkten Letzter. Doch Ryder wollte sich davon nicht abschrecken lassen. «Ich kann nicht zulassen, dass meine Angst verhindert, dass ich an etwas teilnehme und etwas erlebe, was ich liebe.»

Was er auf der ESC-Bühne plant, bleibt sein Geheimnis. «Ich verrate euch überhaupt nichts», sagte Ryder lachend. Bis zum Eurovision Song Contest werde er seinen Song proben und versuchen, viel zu schlafen. Alles Weitere will Sam Ryder entspannt auf sich zukommen lassen. «Ich will einfach da hinfahren, hoffentlich ein bisschen Sonne in Italien genießen, und dann singe ich mir die Seele aus dem Leib.»