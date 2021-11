Neue Schwellenwerte für härtere Corona-Maßnahmen

Berlin

Bund und Länder haben sich auf Schwellenwerte für härtere Corona-Maßnahmen geeinigt. Das gaben Bundeskanzlerin Angela Merkel, NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, Berlins Bürgermeister Michael Müller und Olaf Scholz am Donnerstagabend in Anschluss an die Beratungen bekannt.

Von dpa und Dunja Delker